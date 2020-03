Q&A. Alles wat u moet weten over het beraad rond EURO 2020 Redactie

17 maart 2020

10u08 0 EURO 2020 Het coronavirus gooide de voetbalkalender al helemaal in de war en ook het EK van komende zomer staat stevig onder druk. Vanaf 13u wordt er via een videoconferentie nagedacht over de verschillende nationale en internationale clubcompetities én over het EK. In deze Q&A vindt u alles over het grootste dilemma uit het moderne voetbal.

Wat is er aan de hand?

Het coronavirus houdt de hele sportwereld in zijn greep, dus ook het voetbal. Vrijwel alle Europese competities liggen stil, afgelopen weekend werd er enkel nog gevoetbald in Rusland, Turkije, Hongarije, Servië en Oekraïne - al dan niet achter gesloten deuren. Ook de Champions League - midden in de returnmatchen van de achtste finales - en de Europa League - tijdens de zestiende finales - werden noodgedwongen onderbroken. De vraag is: wanneer kan dit alles worden ingehaald? De competities brengen de maanden mei en juni naar voren, maar op 12 juni start EURO 2020. Dan zou hét voetbalfeest dus opgeschoven moeten worden naar later.

Wie zoekt naar oplossing?

De UEFA, haar 55 lidstaten, de European Leagues (de vereniging van 27 Europese competities), de European Club Association (ECA) - die de belangen van de Europese clubs behartigt - en de internationale spelersvakbond FIFPro houden deze namiddag vanaf 13u een videoconferentie om een oplossing te vinden voor misschien wel het lastigste voetbaldilemma ooit. Hoe moet het nu verder met de Europa League en de Champions League? Kan er ook nationaal nog gevoetbald worden? En wat zijn de uiteindelijke gevolgen voor het plaatsvinden van het EK?

Waarom is het belangrijk de vaderlandse competities af te werken?

De nationale competities op dit moment definitief stopzetten, lijkt geen idee dat op tafel ligt. “De nationale competities tot het einde afwerken is het belangrijkste, want anders gaan we niet weten welke clubs volgend seizoen Europees voetbal spelen”, riep voormalige UEFA-topman Lars-Christer Olsson al op. Bovendien is er ook het financiële plaatje. Alle Europese competities hebben televisiecontracten waaraan voldaan moet worden. De BBC weet dat de bedragen die de clubs zouden moeten terugbetalen aan de rechtenhouders bij het níet afmaken van de competitie, enorm zijn. In de Premier League alleen is het contract voor één jaar 3,3 miljard euro waard.

Dus staat de startdatum van het EK op de helling

Dus lijkt het een no-brainer dat EURO 2020 níet start op 12 juni. Binnen de voetbalwereld is al veel gespeculeerd over de mogelijkheden. Het meest drastische maar ook meest onwaarschijnlijke scenario is een volledige annulatie van het EK. Dat zou financieel een krater achterlaten. De optie om het EK te laten doorgaan zonder fans zou voor ‘spookvoetbal’ zorgen, en houdt weinig rekening met de hoop om nationale en Europese competities alsnog af te werken. Het EK uitstellen lijkt een realistischer scenario, omdat de UEFA dan tijd koopt. Bij een uitstel ontstaat wel het probleem dat het EK in het vaarwater komt van andere competities.

Als het EK naar december wordt uitgesteld, volgens de Britse krant ‘Daily Telegraph’ een optie die op tafel ligt bij de UEFA, komt het toernooi in het vaarwater van de wedstrijden in de Nations League en de kwalificatieduels voor het WK 2022. Ook al geopperd is het idee om het EK naar de zomer van 2021 te verhuizen. Enig probleem: dan loopt de UEFA zichzelf in de weg. Van 11 juli tot en met 1 augustus volgend jaar staat in Engeland namelijk het EK voor vrouwen op de agenda. Dan komt de UEFA ook op ramkoers met de wereldvoetbalbond FIFA. In juni en juli 2021 wil de FIFA uitpakken met het vernieuwde format van het WK voor clubteams. FIFA-baas Gianni Infantino ziet dat als een prestigeproject dat op termijn de concurrentie met de Champions League moet aangaan. Een uitgebreide uiteenzetting vindt u HIER!

Kan deze conferentie alles oplossen?

Wat er vandaag ook beslist wordt, niemand weet wanneer het coronavirus zal uitgeraasd zijn. Niemand weet dus of er in juni daadwerkelijk kan gevoetbald worden. Bovendien heeft élke regering voorrang op datgene wat de UEFA beslist. Als Giuseppe Conte, premier van Italië, of Emmanuel Macron, president van Frankrijk, beslist om langer in lockdown te gaan of de burgers enkel het huis uit te sturen voor levensnoodzakelijke middelen, blijven de sportevenementen op de helling staan. Het is dus vooral afwachten hoe lang de netelige situatie nog aanhoudt.

