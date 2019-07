PSG ‘not amused’ met afwezigheid Neymar, Braziliaan keert niet terug voor 15 juli DMM

08 juli 2019

19u33

Bron: Fox News 0 Voetbal Neymar is bezig zich onmogelijk te maken bij PSG. De Braziliaanse vedette kwam tegen de afspraken in niet opdagen voor de eerste training bij de Franse topclub.

Afgelopen weekend zag hij Brazilië nog de Copa America winnen in Maracana, maar nu is Neymar in geen velden of wegen te bespeuren. De aanvaller gaf verstek voor de eerste training in de voorbereiding op het nieuwe seizoen bij PSG. “We betreuren zijn afwezigheid en zullen gepaste maatregelen nemen”, zo maakte de club meteen bekend in een persmededeling. “PSG heeft vastgesteld dat Neymar niet op het overeengekomen uur op de afgesproken plaats was. Voor die afwezigheid heeft de speler geen toestemming gekregen”, klinkt het.

Vanuit het kamp van Neymar klinkt het dan weer helemaal anders. Vader Neymar heeft bij Fox Sports gereageerd op de afwezigheid van zijn zoon bij PSG. Volgens hem was de club op de hoogte dat Neymar pas op 15 juli bij de ploeg zou terugkeren. “Het ligt al een jaar vast dat mijn zoon tijdens deze periode activiteiten heeft voor het NJR Institute (de organisatie van Neymar die zich inzet voor kinderen en adolescenten, red). Die planning werd een jaar geleden opgemaakt en er kon niet meer van afgeweken worden. PSG werd verwittigd dat hij niet voor 15 juli weer bij de club komt. Er moet daar geen controverse rond zijn.”

Communiqué du club - Neymar Jr 📍 Paris Saint-Germain(@ PSG_inside) link

Vorige week lekte al uit dat de 27-jarige Braziliaan vragende partij is om terug te keren naar FC Barcelona. Neymar ruilde twee jaar geleden Catalonië voor PSG. De Parijzenaars betaalden 222 miljoen euro voor Neymar en maakten hem zo de duurste voetballer uit de geschiedenis. Neymar werd met PSG twee keer kampioen maar, mede door heel wat blessureleed, kon hij de ambitieuze Qatarese eigenaars geen succes in de Champions League bezorgen. De spits kende ook extrasportieve zorgen met onder meer een verkrachtingszaak waarin hij recent verwikkeld raakte.

Meer over Neymar

sport

sportdiscipline

voetbal

PSG