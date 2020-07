PSG houdt hart vast na doodschop op Mbappé, die veld in tranen verlaat: “Mijn enkel kraakte” MXG/GVS

25 juli 2020

08u48 56 Voetbal 37 minuten ver in de Franse bekerfinale, de kaartenbalans: tien keer geel, één keer rood. PSG-Saint-Étienne is ontaard in een knokpartij na een smerige overtreding op Kylian Mbappé. Vlak voor het halfuur maaide Saint-Étienne-verdediger Loic Perrin een Mbappé op volle snelheid neer. De enkel van de Franse superster draaide lelijk weg. Hij verliet het veld in tranen. De ernst van de blessure is nog niet duidelijk. PSG won met 1-0.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Na nog geen vijf minuten kreeg Neymar het ook al stevig te verduren. Saint-Étienne zette meteen de toon. Harde tussenkomsten volgende elkaar op, tot Perrin het nodig achtte om Mbappé onder de graszoden te stoppen. De druppel voor de spelers van PSG. Scheidsrechter Delerue strooide met gele kaarten, vooral richting de PSG-bank. Na ingrijpen van de VAR kreeg dader Perrin nog rood. Het was nota bene zijn laatste wedstrijd voor Saint-Étienne.

We speelden dit al seizoen al driemaal tegen hen, drie keer pakten ze een rode kaart... En telkens in de eerste dertig minuten. Ik kan dat niet begrijpen PSG-coach Thomas Tuchel

Mbappé verliet het veld in tranen. Bezorgdheid heerste op de PSG-bank. Op 12 augustus speelt PSG zijn kwartfinale in de Champions League tegen Atalanta.

Zuinig

Voor de tackle op Mbappé had PSG zichzelf al op voorsprong gezet. Neymar trapte een schot van Mbappé in de rebound via de lat binnen. De Parijzenaars lieten nadien na om de score uit te diepen. Di Maria, Neymar en Icardi misten opgelegde kansen. Saint-Étienne bleef in de wedstrijd en claimde in de slotseconden - onterecht - nog een strafschop. Het bracht geen zoden aan de dijk. PSG pakt na de titel ook de beker in Frankrijk. Mbappé vierde mee... op krukken, Neymar hielp hem met de medaille.

Tijdens de ceremonie wisselde de pijlsnelle spits ook een woordje met Frans president Emmanuel Macron. “Mijn enkel kraakte toch een beetje, maar ik denk niet dat hij gebroken is”, zou Mbappé gezegd hebben. Het is wachten op het verdict.

Neymar helps Mbappe to put on the medal 😭 #PSGASSE pic.twitter.com/wSfafcFkMa CG 🇦🇲(@ cgxfcb) link

Tuchel: “Wachten op diagnose, maar dit begrijp ik niet”

PSG-coach Thomas Tuchel was na de wedstrijd zichtbaar nerveus. Over de ernst van de kwetsure kon hij nog niets zeggen. “We moeten wachten op de diagnose. Ik heb nog geen nieuws over Mbappé.” Nadien stelde Tuchel de speelstijl van Saint-Étienne aan de kaak. “We speelden dit al seizoen al driemaal tegen hen, drie keer pakten ze een rode kaart... En telkens in de eerste dertig minuten. Ik kan dat niet begrijpen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.