Pro League neemt fiscaal expert in de arm om te anticiperen op RSZ-maatregelen vanuit de politiek NVK/DMM

10 november 2019

19u29 2 Voetbal Terwijl de politiek de fiscale voordelen van voetballers wil aanpakken, wil de Pro League anticiperen op wat mogelijk uit de bus komt. De vereniging van profclubs in ons land heeft daarom de bekende fiscale expert Michel Maus in de arm genomen.

Vorige week nog vond er overleg plaats tussen Pro League-CEO Pierre François en vertegenwoordigers van de vakbonden. Het doel: tegemoetkomen aan de politiek, dat aan de fiscale voordelen voor sporters wil morrelen. Open Vld, sp.a en CD&V hebben voorstellen klaar die de RSZ-voordelen voor sporters (in totaal goed voor zo’n 70 miljoen euro) voor een groot stuk terugdringen of zelfs helemaal afschaffen.

Volgens onze informatie zou de Pro League in de loop van de komende weken met een tegenvoorstel naar de politieke partijen trekken. Het maximumloon waar een sporter nu RSZ-bijdragen op betaalt, bedraagt zo’n 28.000 euro per maand. Dat wil de Pro League optrekken naar 60.000. Op die manier zouden voetballers zeker meer betalen dan een ‘normale’ werknemer, en kan de populistische leuze ‘een vuilnisman betaalt meer sociale lasten’ de vuilbak in. Nu betalen voetballers weinig fiscale en sociale bijdragen. Maximum 885 euro, hoeveel ze ook verdienen. Dat terwijl een gemiddelde werknemer snel 1300 euro ophoest.

Daarnaast zou de werkgeversbijdrage over een periode van drie jaar stelselmatig verhoogd worden met 5%. Volgens de berekeningen van de Pro League zelf zou dat de schatkist zo’n 15 miljoen euro opleveren. Al is het zeer twijfelachtig of de politici tot diezelfde som zullen komen als ze zelf hun rekenmachine bovenhalen. De Proleague contacteerde in het verleden Johan Vande Lanotte, toen hij nog informateur was, om hun verzuchtingen kenbaar te maken.

Pro League: “We begrijpen de maatschappelijke verzuchting”

Nu moet fiscaal expert Michel Maus de Pro league helpen een sterk dossier tegenover de politieke partijen neer te leggen. “Michel Maus werd inderdaad aangesproken om ons bij te staan als expert. De man is expert op fiscaal vlak en wij willen voorbereid zijn om ons dossier zoveel mogelijk te staven. Enerzijds zal hij de wetsvoorstellen die binnenkort op tafel liggen samen met ons analyseren. Anderzijds gaan wij een sterk dossier maken met hem”, klinkt het bij de Pro League.

“Wij begrijpen de maatschappelijke verzuchting en dat mensen vinden dat de sterke schouders meer moeten bijdragen, wij willen daar kijken hoe we die bijdrage kunnen leveren, maar dat moet op basis van een sterk goed voorbereid dossier met een stabiele politieke meerderheid met toekomst in de federale regering.”