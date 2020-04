Pro League moet het stellen met één zinnetje in 28 pagina’s en blijft zo in het ongewisse, en dat al zes weken KDZ/NVK

24 april 2020

23u41 0 Voetbal Een richtdatum is er nog steeds niet. De Pro League werd niet veel wijzer na de ­Nationale Veiligheidsraad. Het belooft maandag een geanimeerde Algemene Vergadering van de Pro League te worden. Overzicht van anderhalve maand onduidelijkheid.

10 maart • Laat maar voetballen

Op dinsdag 10 maart komt de Nationale Veiligheidsraad met de aanbeveling om evenementen van 1.000 personen en meer die binnen plaatsvinden te verbieden. Over grote bijeenkomsten buiten, zoals voetbalwedstrijden, wordt niet gecommuniceerd. De laatste speeldag van de reguliere competitie staat nog steeds ­gepland voor het weekend.

12 maart • Slotspeeldag toch uitgesteld

De laatste speeldag van de reguliere competitie in de ­Jupiler Pro League wordt uitgesteld. De overheid schrapt alle sportactiviteiten in België tot 3 april.

17 maart • Geen EK 2020

Het EK 2020 wordt uitgesteld. De Pro League heeft tijd gekocht. Pro League-voorzitter Peter Croonen hoopt “de 30ste speeldag, de bekerfinale én de finale in 1B af te werken”. In het beste geval hoopt de Pro League op 15 mei opnieuw profvoetbal aan te bieden.

2 april • aanzet naar stopzetten competitie

De Raad van Bestuur van de Pro League adviseert unaniem om de competitie in 1A met onmiddellijke ingang stop te zetten. Club Brugge kampioen op basis van het huidige klassement. Gent, Charleroi, Antwerp en Standard mogen mee Europa in. W.-Beveren en Oostende zijn gered. OHL en Beerschot hopen allebei te promoveren. Het advies moet wel nog bekrachtigd worden op de Algemene Vergadering. Een werkgroep moet zich ­buigen over een aantal prangende vragen zoals de beker­finale en welke clubs degraderen en promoveren.

3 april • UEFA stribbelt tegen

UEFA roert zich. ‘Elke beslissing om een nationale competitie stop te zetten, is op dit moment voorbarig en niet gerechtvaardigd’, klinkt het in een mededeling. Bondsvoorzitter Mehdi Bayat en Pro League- voorzitter ­Croonen verdedigen in een conference call met UEFA-voorzitter Ceferin de Belgische standpunten. De UEFA maakt zijn dreigementen uiteindelijk niet hard.

20 april • veiligheidsraad afwachten

De Algemene Vergadering van de Pro League wordt voor de 2de keer uitgesteld, nu naar maandag 27 april. De vereniging van de profclubs wil de nieuwe aanbevelingen van de nationale veiligheidsraad afwachten.

24 april • Veiligheidsraad beslist nog niet

“We zullen ook meer uitleg geven over toekomstige sportwedstrijden.” Met dat ene zinnetje in een 28 pagina’s tellende toespraak van premier Sophie Wilmès moet de Belgische voetbalwereld het stellen.

