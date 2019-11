Pro League en Panini stellen nieuw stickeralbum voor: “Hopelijk niet de laatste keer” Redactie

22 november 2019

14u46 0 Voetbal De Pro League en Panini hebben het jaarlijkse stickerboek voor het voetbalseizoen 2019-2020 voorgesteld in het bondsgebouw in Brussel. Pierre François, CEO van de Pro League, hoopt dat het album ook de komende jaren nog vol Belgische voetbalvedettes kan staan.

Met het nieuwe Paniniboek moeten verzamelaars op jacht geen naar 572 stickers, die gekleefd moeten worden op 56 pagina’s. Traditiegetrouw zijn de meeste spelers van 1A en 1B te verzamelen, net als de trainers, het logo en de volledige ploegfoto van de 24 profclubs. De 48ste editie pakt ook uit met een primeur, want voor het eerst komen de speelsters van de zes damesteams uit de Super League aan bod. Panini kijkt in zijn extra dikke stickerboek, dat vanaf deze week in de rekken ligt, ook terug op vijftig jaar Belgische voetbalgeschiedenis.

Pierre François is verheugd met “het bijzondere album”, zo zei de CEO van de Pro League bij de persvoorstelling van het Paniniboek. “Ik ben niet pessimistisch, maar ik hoop dat het niet de laatste keer is dat er zo’n kwaliteitsvolle editie voor ons ligt. Als de fiscale en sociale voordelen voor onze clubs en spelers geschrapt worden, zullen de sterren van deze competitie zoals Carcela, Mignolet en Chadli niet meer te houden zijn. We dreigen onze achtste plaats op de UEFA-clubranking te verliezen en de eerste plaats van de Rode Duivels op de FIFA-ranking is ook in gevaar. Je mag niet vergeten dat de meeste spelers van de nationale ploeg gevormd zijn in België. Ik hoop daarom dat dit stickerboek een manifest kan zijn voor onze Belgische competities.”

Om de vijftigste verjaardag van deze jaarlijkse traditie te vieren, breidden de Pro League en Panini het album verder uit. Er wordt op vier pagina’s teruggekeken op vijftig vedettes die het Belgisch voetbal kleur gegeven hebben. Daarnaast is ook een dubbele pagina gewijd aan de Rode Duivels, met extra aandacht voor de internationals die in België hun eerste voetbalstappen zetten. Verzamelaars kunnen ook op zoek gaan naar de Gouden Schoen. Die acht extra stickers zullen na het gala, vanaf januari 2020, in de winkelrekken liggen. De stickerpagina’s worden vervolledigd met informatie over de 24 clubs, gaande van het budget tot het palmares.

Nieuw is ook dat via een applicatie video-animaties getoond kunnen worden. Van 43 spelers in het stickerboek kan een een code gescand worden, waarna hun beste acties via de app getoond worden. Het Panini-album is beschikbaar bij de dagbladhandelaar, maar ook in de supermarkt en online, voor 2,90 euro. Een stickerpakket kost 0,80 euro.

