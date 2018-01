Preud’homme te duur voor Bordeaux,

nationale ploeg wenkt SK

20 januari 2018

15u04 99 Voetbal Donderdagavond had Michel Preud’homme een voorgevoel. Ondanks de uitstekend verlopen onderhandelingen met de voorzitter, de sportief directeur en zélfs met de hoofdaandeelhouder van Girondins Bordeaux, had Preud’homme in de smiezen dat de club twijfels bleef hebben bij het financiële aspect van de deal. Het kostenplaatje deed de club gistermiddag finaal afhaken.

Een overgang leek nochtans eerder deze week in de maak. Preud’homme was zo goed als rond met Bordeaux – hij overlegde de voorbije dagen mee de transfers tijdens deze wintermercato, hij kreeg groen licht om een staff samen te stellen (Emilio Ferrera, die nu dus trainer van de U21 van Anderlecht blijft, en ex-Club Bruggespeler Fernando Menegazzo), en hij werd woensdagavond in allerijl naar Bordeaux geroepen om een afrondend gesprek te voeren met de hoofdaandeelhouder.

Bordeaux wilde nog wel ingaan op de salariseisen van Preud’homme, maar daarbij ook nog eens het ontslag van de vorige trainer Jocelyn Gourvenec én de opstapvergoeding aan Club Brugge (750.000 euro) betalen, bleek uiteindelijk te veel.

Nationale ploeg

De grote winnaar in dit verhaal is de nationale ploeg. Er werd de voorbije dagen in de omgeving van Preud’homme behoorlijk wat druk uitgeoefend op hem om niet twee maar drié keer na te denken vooraleer hij ‘ja’ zei tegen Bordeaux. Preud'homme werd ingefluisterd om de kans om bondscoach te worden van de Rode Duivels, niet te laten schieten.

De weg naar het bondscoachschap ligt nu breed open. Het is een publiek geheim dat Roberto Martínez na het WK graag terug naar de Premier League wil. Preud'homme wilde enkel kort kwijt: "Trainer van Bordeaux worden was mooi geweest, maar deze wending is ook goed voor mij."