Preud’homme exclusief voor onze camera: “Totaalpakket was te duur voor Bordeaux, nationale ploeg blijft mooie uitdaging"



Mathieu Goedefroy

20 januari 2018

18u51 31 Voetbal Michel Preud’homme wordt geen coach van Bordeaux. Dat nieuws was vanmiddag amper een paar uur oud toen deze krant exclusief op bezoek mocht bij MPH thuis in Bordeaux. Voor onze camera gaf de succestrainer graag toelichting bij zijn flirt met de Fransen. “Mijn totaalpakket was te duur”, aldus Preud’homme, die ook met ons over de nationale ploeg sprak: “België blijft een mooie uitdaging.”

Het regent pijpenstelen in Bordeaux, wanneer een breed glimlachende Preud’homme voor ons de deur van zijn villa openzwaait. Dit is geen coach in zak en as, wel een man die vrede heeft met de manier waarop de zaken de voorbije dagen verlopen zijn. “Hoe het komt dat ik geen trainer ben geworden van Bordeaux?”, herhaalt MPH onze logische eerste vraag. “Om financiële redenen. Niet omwille van mijn salaris, want wat ik vroeg was een marktconform salaris voor een club als Bordeaux. Wel omdat er nog een afkoopsom aan Club Brugge betaald moest worden (volgens bepaalde bronnen ging het om 750.000 euro, red.). Daardoor was het totaalpakket te duur voor de club. Ik heb begrepen dat ze nu gaan kiezen voor een trainer (Gustavo Poyet, red.) die hetzelfde zal verdienen als wat ik vroeg, maar wél contractueel vrij is.”

Een beetje sneu toch, dat het uitgerekend een formaliteit bij Club Brugge was die de deur in Bordeaux gesloten hield, of niet? “Neen hoor”, repliceert Preud’homme. “Dat maakt deel uit van de deal. Ik begrijp alle partijen. Club Brugge heeft destijds voor mij ook een afkoopsom moeten betalen aan Al-Shabab, zo werkt het nu eenmaal. Ik ben absoluut niet kwaad, want al die zaken zijn contractueel vastgelegd.”

De deur van het nummer dertien in de Ligue 1 blijft dan wel gesloten, komende zomer gaat er mogelijk een nieuwe open, een mooiere zelfs. Die van de Belgische voetbalbond. Ook al wil Preud’homme niet op de zaken vooruitlopen, hij laat duidelijk zijn sympathie voor de job van bondscoach blijken. “Het is niet omdat Bordeaux niet doorgaat, dat ik nu plots koste wat het kost bondscoach van België moet worden”, vertelt MPH. “Als Belgische trainer en ex-speler van de nationale ploeg vind ik het natuurlijk wel een mooie uitdaging, maar om te beginnen moet men op zoék zijn naar een bondscoach. Bovendien moet de voetbalbond ook nog voor mij willen kiezen. Ik weet dat veel mensen er over spreken en dat velen mij als de ideale opvolger van Roberto Martinez zien, maar zo ver zijn we nog niet. Het is wél een mooie uitdaging.”

Nog meer weten over de plannen van Preud’homme? Lees dan zeker het volledige gesprek exclusief in onze maandagkrant.