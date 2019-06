Poolse bondscoach: “Hadden vooraf schrik van België” AB

16 juni 2019

21u19

Bron: Belga 0 EK voor beloften De Poolse bondscoach Czeslaw Michniewicz bleef zondag ook na afloop van de met 3-2 gewonnen openingswedstrijd tegen België op het EK voetbal U21 erg respectvol tegenover de Jonge Duivels. “Het was een zware wedstrijd.”

“Vooraf hadden we schrik van de Belgen, vooral van hun flankspelers”, liet Michniewicz optekenen. “Maar we waren heel goed voorbereid. Het was een zware wedstrijd, tegen een sterke tegenstander”, begon de Poolse bondscoach. “Ik heb veel respect voor België. We moesten terugkomen in de wedstrijd na een achterstand en dat lukte. Deze zege had ons team nodig. Wij willen doorgaan naar de halve finales en zo lang mogelijk in dit toernooi blijven. We hebben ons heel goed voorbereid, maar er kunnen zeker nog zaken beter.”

Michniewicz gaf toe dat hij vooraf de Belgische flankaanvallers vreesde. “We waren een beetje bang van België”, bevestigde hij. “Ze hebben sterke wingers zoals Lukebakio, Mbenza en Amuzu. Maar onze mentaliteit was uitstekend. Het team kent elkaar al twee jaar en iedereen begrijpt elkaar. Elke speler heeft zijn uiterste best gedaan vandaag. We hebben ons na de loting vorige winter vooral op de openingswedstrijd tegen België geconcentreerd. We kenden het team zeer goed en dat heeft geloond.”