POLL. Wat vond jij van de Duitse matchen zonder fans? En hoe sta jij tegenover Belgisch voetbal als familiegebeuren? Redactie

18 mei 2020

12u14 0

“Ze zeggen dat we alles gewoon moeten worden, maar dit gaat een tijdje duren vooraleer we dit leuk gaan vinden.” Marc Degryse beleefde weinig plezier aan de herstart van de Bundesliga. Miljoenen voetballiefhebbers wereldwijd kropen dit weekend in hun zetel om de herstart van het Duitse voetbal mee te maken, maar net als onze huisanalist voelden vele fans dat wedstrijden zonder publiek toch flink tegenvalt. Degryse: “Zonder supporters is er een heel andere beleving. Als we dit zes maanden of een jaar moeten volhouden, dan gaan er veel supporters afhaken.”

Onze reporters volgden de Revierderby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04 ter plekke, samen met de fans van de aartsrivalen. Zij zagen ook: plezant is het niet. “Das Gefühl fehlt. Het gevoel ontbreekt. In plaats van een derby voelde dit als een voorbereidingsmatch op het nieuwe seizoen. Voetbal zonder publiek is ‘Scheisse’.”

En jij? Ben jij tot de verleiding gekomen om afgelopen weekend te kijken naar de herneming van de Bundesliga? Zo ja: was je al blij dat er überhaupt voetbal te zien was, of vond je er maar niets aan? Laat het weten in de twee onderstaande polls.

(geef onder deze polls ook uw mening over de Jupiler Pro League)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De vrees is dat bij aanvang van ons nieuw seizoen ook de Belgische fans moeten thuisblijven, al kwamen er gisteren ook positieve signalen. Bondsvoorzitter Mehdi Bayat opperde een stadion met een bezetting van 30 tot 40 procent waarbij alle ‘bubbels’, één is vader en zoon bijvoorbeeld, op een voldoende afstand van elkaar zitten. Viroloog Marc Van Ranst volgde die mening en trok het zelfs nog wat verder. “Dit is dé kans om van het voetbal een familiegebeuren te maken, zoals in het baseball in de Verenigde Staten. Of dit vanaf 7 augustus (de start van het nieuwe Jupiler Pro League-seizoen, red.) kan? Het is onmogelijk om dat nu al te zeggen. Die datum ligt nog te ver voor ons uit. Als alles in goede zin blijft evolueren, is het mogelijk. Misschien niet meteen vanaf het begin, maar wel snel erna.”

Zou jij op tv naar de matchen uit onze Belgische eerste klasse kijken als deze achter gesloten deuren moeten plaatsvinden? En wat vind jij van het idee van Mehdi Bayat, verder doorgetrokken door Marc Van Ranst, om in eerste instantie in familiekring en dus met de eigen ‘bubbel’ naar het voetbal af te zakken? Laat jouw mening horen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Onze reporters waren bij de herstart van de Bundesliga: “Ieder juicht aan zijn tafel, niemand pakt elkaar vast. Nee, zo is voetbal maar niets (+)