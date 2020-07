POLL. De Bruyne, of andere outsider? Voor welke speler is het de slechtste zaak dat Gouden Bal niet wordt uitgereikt? Redactie

20 juli 2020

Er wordt dit jaar door de coronacrisis geen Gouden Bal uitgereikt. Lionel Messi won de meest prestigieuze individuele onderscheiding voor voetballers in 2019 en is met zes verkiezingen recordhouder, voor Cristiano Ronaldo (vijf keer laureaat).

Allebei leken ze ook kanshebbers te worden voor de komende editie, al waren er kapers op de kust. Doelpuntenmachine Robert Lewandowski, strateeg Kevin De Bruyne, kampioen Sergio Ramos of Virgil van Dijk, die Liverpool naar de titel leidde: het zijn enkele namen die de voorbije maanden weleens naar voren werden geschoven. Maar voor welke speler is de beslissing nu de slechtste zaak? Wie was úw favoriet? Laat het gerust weten in onderstaande poll.

Poll Voor welke speler is het de slechtste zaak dat de Gouden Bal niet wordt uitgereikt? Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Sergio Ramos

Kevin De Bruyne

Virgil van Dijk

Karim Benzema

Robert Lewandowski

Iemand anders Lionel Messi 13%

Cristiano Ronaldo 8%

Sergio Ramos 5%

Kevin De Bruyne 46%

Virgil van Dijk 4%

Karim Benzema 2%

Robert Lewandowski 21%

Iemand anders 1%