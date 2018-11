Polen veroordeelt het grote Duitsland tot pot 2 voor loting EK-kwalificatie, Duivels blijven in pot 1 DMM

20 november 2018

23u35 2 Voetbal De groepsfase van de Nations League is achter de rug en daarbij één grote ontnuchtering. Duitsland is straks op de loting voor de EK-kwalificatie op 2 december in Dublin geen reekshoofd. ‘De Mannschaft’ is veroordeeld tot pot 2. De Rode Duivels komen in de eerste pot terecht. De loting voor de kwalificaties vindt pas op zondag 2 december in Dublin plaats, maar vandaag maakt de UEFA de potten al bekend.

“Laten we maar hopen dat Portugal van Polen wint”, voelde Duits bondscoach Joachim Löw de bui al hangen. “Anders dreigt voor ons een zware loting.” Negen reekshoofden waren voor gisteren al bekend: de vier groepswinnaars (Zwitserland, Nederland, Portugal en Engeland) in divisie A van de Nations League en daarnaast België, Frankrijk, Spanje, Italië en Kroatië. Het tiende reekshoofd zou uiteindelijk Polen of Duitsland worden. Als Polen niet verloor van Portugal in het slotduel in groep 3 van divisie A, was het sowieso reekshoofd op 2 december in Dublin.

En wat gebeurde? Juist, Polen wist Europees kampioen Portugal af te houden met 1-1 en veroordeelde Duitsland zo tot een plaats in pot 2. Een echte ramp hoeft dat niet te zijn voor de ‘Mannschaft’. Alle groepswinnaars en alle tweedes kwalificeren zich straks na de groepsfase voor de eindronde van het EK 2020. Duitsland dat geen reekshoofd is en in een groep met bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje belandt, hoeft voor de ‘Mannschaft’ dus niet het einde van de wereld te betekenen. Al zal het toch een status zijn die de Duitsers de laatste jaren niet gewoon zijn geweest.

Er worden zeven verschillende bokalen onderscheiden. Ten eerste is er een ‘Nations League-pot’, die de vier halvefinalisten van de Nations League (Portugal, Engeland, Zwitserland en Nederland) bevat. Deze vier landen komen automatisch als reekshoofd terecht in groepen A-D.

Pot 1 bestaat vervolgens uit zes landen, gerangschikt van plaats 5 tot en met 10 op de Nations League Ranking. Zij zullen reekshoofd zijn in de groepen E-J. De Rode Duivels, die de Nations League ‘overall ranking’ als vijfde beëindigden, komen in deze pot terecht.

Potten 2, 3, 4 en 5 bevatten elk tien landen, waarvan er telkens één wordt ondergebracht in elk van de tien groepen. Bokaal 6 ten slotte bestaat uit de vijf laatste landen. Zij zullen toegevoegd worden aan de poules F-J en komen zo niet in de groepen waarin Nations League-halve finalisten zitten. Die hebben zo in juni twee speeldata vrij om de eindronde van de Nations League af te werken.

De kwalificaties vinden plaats tussen 21 maart 2019 en 19 november 2019. De eerste twee landen uit elke poule plaatsen zich automatisch voor de eindronde van het EK. Vier landen kwalificeren zich vervolgens nog via play-offs, bepaald door de eindstand in de vier divisies van de Nations League, voor Euro 2020. De eindronde van het EK vindt plaats van 12 juni tot 12 juli 2020.

Pot 1

België, Kroatië, Engeland, Frankrijk, Nederland, Italië, Portugal, Spanje, Zwitserland, Polen

Pot 2

Duitsland, IJsland, Bosnië en Herzegovina, Oekraïne, Denemarken, Rusland, Oostenrijk, Wales, Tsjechië, Zweden

Pot 3

Slovakije, Turkije, Ierland, Noord-Ierland, Noorwegen, Servië Finland, Schotland, Bulgarije, Israël

Pot 4

Albanië, Cyprus, Estland, Georgië, Griekenland, Litouwen, Montenegro, Slovenië, Hongarije, Roemenië

Pot 5

Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Gibraltar, Kazachstan, Kosovo, Luxemburg, Macedonië, Moldovië, Faroer

Pot 6

Andorra, Letland, Liechtenstein, San Marino, Malta