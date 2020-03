Pirlo beloftencoach bij Juventus? Deze generatiegenoten gingen hem (met of zonder succes) voor LRA

12 maart 2020

08u00 0 Voetbal Meestertacticus op het veld, straks ook ernaast? Andrea Pirlo (40) gaat volgens Italiaanse media een nieuwe uitdaging aan bij Juventus. Hij zou beloftencoach worden bij de Oude Dame. De zoveelste grote voetbalnaam van zijn generatie die zich aan het trainerschap waagt. Wie ging hem voor en hoe verging het hen?

Gennaro Gattuso

In een overzichtje van ex-voetballers die coach werden, kan Gennaro Gattuso uiteraard niet ontbreken. De voormalige ploegmaat van Andrea Pirlo zette zijn eerste stapjes als coach toen hij nog speelde. Hij haalde zijn UEFA A-diploma toen hij nog actief was bij AC Milan en coachte dan achtereenvolgens FC Sion (Zwitserland), Palermo (Serie B), OFI Kreta (Griekenland), Pisa (Serie B) en AC Milan voor hij overnam als coach bij Napoli begin dit seizoen.

In die zeven jaar als coach haalde ‘Il Rino’ nog geen enkele prijs. Wel speelde hij al tweemaal een finale. In 221 matchen won hij 92 keer, verloor hij er 65 en speelde hij 64 keer gelijk. Goed voor een gemiddelde van 1,54 punten per wedstrijd.

Steven Gerrard

We kennen Steven Gerrard natuurlijk als de eeuwige kapitein van Liverpool. De Scouser speelde maar liefst 504 matchen voor de Reds en vulde zijn prijzenkast. Hij begon zijn carrière als coach dan ook bij zijn moederploeg. In 2017 ging hij aan de slag als jeugdtrainer bij de academie van Liverpool. Een dik jaar later stapte hij over naar de Schotse competitie en kwam hij aan het roer van Rangers FC. Daar eindigde hij vorig seizoen tweede na Celtic en ook dit seizoen staan de Rangers op een tweede stek, op dertien punten van hun eeuwige rivaal.

Frank Lampard

Wie Gerrard zegt, moet ook Frank Lampard noemen. De twee middenvelders maakten jaar en dag het mooie weer bij de Engelse nationale ploeg. Na zijn carrière als voetballer werd Lampard in 2018 coach bij Derby County. Hij leidde de club uit de Championship vorig seizoen naar finale van de play-offs op Wembley. Daar misten de ze promotie na het verlies tegen Aston Villa.

In juli vorig jaar stelde Chelsea Lampard aan als de nieuwe coach. Hij kreeg een moeilijke opdracht bij de Blues. Door een transferverbod moest hij kiezen voor de eigen jeugd. Toch staan Lampard en Chelsea vierde in de Premier League en haalden ze de achtste finale van de Champions League.

Mikel Arteta

De ex-speler van Arsenal keerde in december terug naar het oude nest. Na drie ongelooflijke seizoenen als assistent van Pep Guardiola bij Manchester City, waarin hij tweemaal de titel vierde en vijf bekers pakte, benoemden de Gunners Arteta tot hoofdcoach.

Met succes. Sinds Arteta overnam van Unai Emery hebben enkel Liverpool en Manchester City meer punten verdiend per wedstrijd in de Premier League. Arsenal staat nu negende, op drie punten van Europees voetbal en misschien nog belangrijker, vond de club zijn DNA terug.

Philippe Clement

Misschien voetbalde Philippe Clement niet op hetzelfde niveau als Pirlo, Gerrard en Gattuso, maar ook hij is een schoolvoorbeeld van een ex-voetballer die zich ook als coach bewijst. Na een passage bij Club Brugge als assistent stapte Clement over naar Waasland-Beveren. Hij verkaste midden in het seizoen naar Racing Genk waar hij het jaar erna kampioen speelde. Begin dit seizoen tekende hij een contract bij ‘zijn’ Club Brugge.

De resultaten en ook de prijzenkast van Clement liegen er niet om. Hij speelde al een keer kampioen met Genk, verloor een bekerfinale tegen Standard en haalde ook dit seizoen met Club Brugge in de bekerfinale. Daarbovenop staat hij met Club in poleposition om een tweede titel in evenveel seizoenen te pakken.

Ook zij werden coach na hun voetbalcarrière: Mark van Bommel, Ivan Leko, Ole Gunnar Solskjaer, Zinédine Zidane, Pep Guardiola, Didier Deschamps.