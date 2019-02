Piloot van betreurde Sala beschikte niet over juiste vergunningen tijdens fatale vlucht

Redactie

25 februari 2019

18u50

Bron: ANP 0 Voetbal De piloot van het neergestorte vliegtuig waarin voetballer Emiliano Sala zat, had niet de juiste papieren om passagiers te vervoeren. Daarnaast zaten fouten in het vluchtplan en had hij nooit mogen opstijgen wegens het slechte weer. Dat blijkt uit onderzoek van de Air Accidents Investigation Branch (AAIB).

Piloot David Ibbotson zou de Argentijnse speler Emiliano Sala op 21 januari van Frankrijk naar Wales brengen, zodat hij mee kon trainen bij zijn nieuwe club Cardiff City. Zo ver kwam het nooit. Het vliegtuig stortte neer in het Kanaal en zowel Sala als Ibbotson kwam om bij het ongeluk.

Waardoor het vliegtuig neerstortte, is nog altijd onbekend. Wat wel duidelijk is geworden na onderzoek van de AAIB volgens The Guardian: piloot Ibbotson vroeg een daling aan om - waarschijnlijk - bewolking te vermijden. Die daling is echter nooit ingezet.

Enkele minuten na zijn verzoek stortte het vliegtuig honderden meters, misschien wel meer dan een kilometer, naar beneden. Dit gebeurde in een tijdsbestek van twintig seconden, nadat Ibbotson zijn Piper Malibu 180 graden liet draaien.

Het wrak van het vliegtuig werd uiteindelijk gevonden op dertig meter van de plek waar voor het laatst radarsignalen zijn opgevangen, toen Salah en de piloot op 488 meter hoogte vlogen. De onderzoekers van AAIB gaan er vanuit dat het toestel daarna haast verticaal naar beneden stortte.

Geen vergunning

Nu blijkt dat laatstgenoemde geen commerciële vergunning had en dus geen betalende passagiers mocht vervoeren. Daarnaast had hij niet de juiste papieren om onder dergelijke weersomstandigheden te vliegen. Ibbotson was slechts bevoegd om ‘s nachts te vliegen als er sprake was van helder weer. Desalniettemin vloog hij een winterstorm tegemoet. Ook in het vluchtplan zaten fouten, waar het verkeerde licentienummer van het vliegtuig ingevoerd.

Het lichaam van de voetballer was lange tijd spoorloos, maar werd begin februari gevonden. Uit een autopsie bleek dat hij niet is verdronken, maar om het leven kwam door hoofd- en borstletsel. De piloot is nog altijd niet gevonden.

