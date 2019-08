Pijnlijk dagje voor Barça-legendes: Puyol vliegt door een padelraam, Xavi trapt zijn schoen naar de horizon DMM

07 augustus 2019

07u01 1 Voetbal Neen, het was niet het dagje van de Barcelona-coryfeeën gisteren. Carles Puyol dook door een padelraam, terwijl Xavi bij zijn debuut als hoofdcoach even zijn zo geroemde ‘cool’ verloor.

U ziet het goed in bovenstaand filmpje. De man die woest zijn schoen naar de hemel trapt is, wel degelijk Xavi Hernandez. De middenvelder die jarenlang het mooie weer maakte bij Barcelona aan de zijde van Andres Iniesta en Sergio Busquets is tegenwoordig trainer in Qatar.

Dat is hij overigens nog niet lang. In de AFC Champions Trophy maakte Xavi gisteren zijn debuut als hoofdcoach bij Al Sadd. De ondertussen 39-jarige Spanjaard zag z’n team 1-1 gelijkspelen tegen Al Duhail. Al had hij laat in de wedstrijd wel met een overwinning kunnen wegkomen.

De ref in kwestie zag een vrij duidelijke handsbal door de vingers en dus kon Al Sadd z’n late penalty vergeten. Tot grote woede van Xavi. De anders altijd zo rustige middenvelder verloor zijn cool en trapte wild om zich heen. Tot zelfs zijn schoen er aan moest geloven.

Puyol vliegt door padelraam

En dan was er ook nog Carles Puyol. De inmiddels 41-jarige krullenbol dook gisteren bij een partijtje padel door een raam en bekocht dat met flink wat bloed. De ex-verdediger van Barcelona bloedde hevig door de vele glassplinters. Gelukkig kon hij er zelf om lachen op Instagram. “Zal ik dan nooit leren inhouden?”, klonk het veelbetekenend.

Koren op de molen van een aantal oud-collega’s. Onder meer David Villa, Deco en John Terry waren er als de kippen bij om op de post van Puyol te reageren. Smileys all the way.