Peter Van der Heyden (ex-Club Brugge) krijgt minimumboete omdat keuring van zijn wagen vervallen was SVM

11 april 2018

17u32

Bron: Belga 0 Voetbal De Brugse politierechter heeft ex-profvoetballer Peter Van der Heyden (41) veroordeeld tot een geldboete van 80 euro voor het rijden met een niet-gekeurde wagen. De voormalige Rode Duivel was zelf op de zitting aanwezig om zich te verantwoorden.

Van der Heyden liep in april 2017 bij een controle in Jabbeke tegen de lamp. De politie stelde vast dat de keuring van zijn voertuig sinds 29 maart vervallen was. "Ze hebben me daarop attent gemaakt en ik heb dat uiteraard snel in orde gebracht", zei de ex-speler van onder meer Club Brugge en Wolfsburg. De opgelegde minnelijke schikking van 110 euro betaalde Van der Heyden echter niet.

"Mijn cliënt was op 24 mei naar de keuring geweest en dacht dat daarmee de kous af was. Hij heeft die minnelijke schikking daarom niet betaald, maar dat was dus niet met kwade bedoelingen", aldus meester Judith Demeyer.

De politierechter hield rekening met het blanco strafblad van de beklaagde en veroordeelde hem tot de minimumboete van 80 euro. Van der Heyden zal ook de gerechtskosten van iets meer dan 97 euro moeten betalen.