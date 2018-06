Pep Guardiola strooit op KDB Cup met lof voor Duivels: "Dit is een unieke generatie" Jonas Van De Veire

02 juni 2018

13u10 4 Voetbal Je moest het zien om te geloven: Pep Guardiola aan de zijlijn bij KVE Drongen. De coach van Manchester City was de eregast op de Kevin De Bruyne Cup.

Het haar bij Drongen-voorzitter Paul Naudts kwam enkele maanden geleden recht. Plots kreeg hij een telefoontje van Pep Guardiola, die instemde om naar de Kevin De Bruyne Cup - een internationaal jeugdtornooi voor U15 - te komen. “Ik keek naar mijn kalender en had tijd”, grijnsde de Spanjaard op een korte persconferentie. “Ik herinner me dat ik jong was en ook dit soort tornooi speelde. Het is een fantastische ervaring om tegen teams uit andere landen te spelen. Dat ik hier veel foto’s moet maken? (lacht) Ik ben knap, hé. Ach, dat moet je accepteren.”

Guardiola volgde eerst het duel tussen PSG en Zenit Sint-Petersburg. Om vervolgens de partij tussen City en Besiktas (eindstand: 1-2) te volgen. Geflankeerd door papa Herwig De Bruyne en zijn zus. “Herwig heeft me een paar tactische bewegingen geleerd”, schaterlachte Guardiola. “Maar ik zei dat hij er niks van kende. Ach, ze mogen trots zijn op Kevin. Het is een uiterst getalenteerde speler. Ik ben blij dat ik deze periode van mijn leven met hem mag doorbrengen.” Naast lovende woorden over zijn poulain Kevin roemde Guardiola ook de rest van de Belgische nationale ploeg. “Dit is een unieke generatie Duivels. De hoeveelheid geweldige spelers bij jullie nationale ploeg is groot. Aanvallers, middenvelders, verdedigers én een fantastische keeper. Hopelijk kan België het WK goed starten - de eerst match wordt de belangrijkste. Als je daar met vertrouwen uitkomt…”

Over het tactische vraagstuk Hazard-De Bruyne liet Guardiola zich eveneens uit. “Het is simpel. Zo’n spelers moet je gewoon op het veld zetten en laten spelen. Ze zijn intelligent genoeg om zonder problemen samen op het veld te staan. Kijk, jongens als Hazard, Kompany, De Bruyne en Witsel zijn belangrijk bij hun team. Nu moeten ze ook een stap vooruit zetten bij de Duivels. Ze moeten gelóven dat ze het kunnen.” Droomt de succescoach er eigenlijk zelf niet van om ooit een nationale ploeg te trainen? “Ik wil ooit nog op een WK of EK staan, ja. De volgende jaren wil ik blijven waar ik ben. Maar als iemand me daarna wilt… Ik ben nog jong, hé. België? (twijfelt) Roberto is er nog, hé.”