Patrick De Koster blijft op verdenking van valsheid in geschrifte in de cel, ook transfer Dimata onderzocht TTV/BJM/KTH/DVDA/CMG

29 augustus 2020

08u45 94 Voetbal Spelersmakelaar Patrick De Koster is gisteren overgebracht naar de gevangenis. Hij blijft voorlopig in de cel. De Koster wordt verdacht van valsheid in geschrifte, het gebruik van valse stukken en witwaspraktijken. Het gerecht viseert ook zijn vroegere partner Didier Frenay. Ook de transfer van Nany Dimata wordt onderzocht.



Speurders van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) vielen donderdag binnen in de kantoren van J&S International Football Management, waar spelersmakelaar Patrick De Koster de plak zwaait. Zowel in Brussel, Knokke als Senegal werd alles onderzocht, De Koster werd opgepakt. Na een nachtje in de cel werd hij gisteren voorgeleid bij en aangehouden door de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise, gespecialiseerd in fraudezaken.

Met stomheid geslagen

De onderzoeksrechter oordeelde dat er voldoende bewijzen zijn om De Koster de komende maand in de cel te houden. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte, het gebruik van die valse documenten en witwassen. Het onderzoek werd in 2019 opgestart na een klacht van Kevin De Bruyne zelf, en staat volledig los van Operatie Propere Handen.

“Mijn cliënt is met stomheid geslagen. Hij kan het niet geloven”, zegt De Kosters advocaat Louis De Groote. “We kunnen gewoon niet begrijpen waarom er tot 2019 gewacht werd om een klacht in te dienen voor feiten van 2013 tot 2014. Patrick De Koster is zich tot donderdag in blind vertrouwen blijven uitsloven om de belangen te blijven waarnemen van bepaalde mensen.”

“Dan moet hij nu vaststellen dat er in 2019 een klacht is neergelegd door één van die of meerdere mensen. Dat slaat hem met verstomming en raakt hem enorm. Je kunt je hier ook de vraag stellen hoe de voorwaarden van voorwaardelijke hechtenis zijn vervuld voor een feit van 7 jaar geleden voor iemand die zijn volledige medewerking verleent en op alle vragen heeft geantwoord. Hij en ik zijn tot op vandaag overtuigd dat hem strafrechtelijk niets te verwijten valt.”

“Niet onlogisch”

De advocaten van de makelaar bevestigen dat er vragen gesteld worden over feiten uit 2013-2014, waarbij De Koster “in alle transparantie meewerkt”. Het gaat om de transfer van Chelsea naar Wolfsburg en zijn contract bij de Duitse club - er zou sprake zijn van duistere constructies via een belastingsparadijs.

De Koster werkt al twaalf jaar met De Bruyne. Eerst als zelfstandige voor Star Factory, het bureau van ex-voetballer Didier Frenay. Sinds 2011 staat hij op eigen poten.

Toch bleef hij samenwerken met Frenay voor De Bruyne. Frenay was betrokken bij de transfer naar Chelsea (2012), de uitleenbeurt aan Werder Bremen (2012-13), de overgang naar Wolfsburg (2014) en onderhandelde ook de miljoenendeal met Manchester City (76 miljoen). Ze kregen samen minstens 9 miljoen euro commissie van City

Het gerecht heeft ook Frenay in het vizier na een klacht van Anderlechtspeler en nieuwe Rode Duivel Landry Dimata. De aanvaller trok in 2017 van KV Oostende naar Wolfsburg voor 11,5 miljoen euro. Met de hulp van Frenay, die ook Ivan Perisic, Koen Casteels en wijlen Junior Malanda destijds naar de Duitse club bracht. Hij had een goeie band met Klaus Allofs, de toenmalige technisch directeur. Bij die overgang vloeide er minstens 3 miljoen euro van de transfersom terug naar de makelaar.

Dimata beschuldigde zijn ex-makelaar in interviews van gesjoemel en trok naar de politie. Frenay hield zijn onschuld staande.

Bekijk hier een interview met Patrick De Koster dat we vorige maand afnamen:



