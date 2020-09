Patrick De Koster blijft in de cel, zijn advocaat: “De term ‘vadermoord’ omschrijft de situatie heel goed” KDW/NVE/CMG/SRB

19u27 8 Voetbal Voetbalmakelaar Patrick De Koster, manager van onder meer Kevin De Bruyne, komt voorlopig niet vrij. Zijn advocaten hadden dat vandaag gevraagd aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI), maar die houdt de beslissing nog in beraad. “Gebruikelijk is dat niet, maar wettelijk is het perfect mogelijk”, zegt zijn advocaat Louis De Groote.



De Groote vroeg vrijdag aan de Brusselse KI zijn cliënt vrij te laten onder elektronisch toezicht. “De voorwaarden om die man in de cel te houden zijn niet vervuld volgens de wet”, aldus De Groote. “Mijn cliënt en Kevin De Bruyne zijn intussen met elkaar geconfronteerd bij de politie. Dat gesprek is constructief verlopen en er zijn geen redenen meer om mijn cliënt nog langer in de cel te houden”, klinkt het. De KI nam de beslissing in beraad en kan nog tot volgende vrijdag wachten om te beslissen of De Koster al dan niet wordt vrijgelaten met een enkelband. “Dat er zo lang wordt gewacht is niet gebruikelijk maar kan wettelijk perfect”, aldus zijn advocaat.

De Koster zit al twee weken in de gevangenis van Sint-Gillis op verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken. Hij werd opgepakt en aangehouden na een klacht van Kevin De Bruyne zelf, zijn grootste poulain die hij “als een van zijn eigen kinderen” aanzag. Die klacht dateert al van vorig jaar en draait rond een commissie die De Koster – deels onterecht — zou hebben opgestreken bij de transfer van Kevin De Bruyne van de Londense voetbalclub Chelsea naar het Duitse Wolfsburg in 2013. Daarbij werd 10% commissie, goed voor 2,3 miljoen euro, uitbetaald aan De Koster en Didier Frenay, een andere makelaar die een hand had in de transfer. Het gerecht onderzoekt of dat koosjer is gelopen, want een deel van de som zou via belastingparadijs Liechtenstein zijn doorgesluisd.

“Alles is in volle transparantie tegenover de familie De Bruyne gebeurd, van een misdrijf is geen sprake”, aldus De Groote. Voor De Koster was de klacht van De Bruyne meer dan koude douche. “De term ‘vadermoord’ is hier zeker gepast. Tot de dag van zijn arrestatie heeft mijn cliënt alles voor de heer De Bruyne gedaan. Dan begrijpt u dat dit als een mes in de rug, misschien zelfs een mes door het hart, aanvoelt.”

