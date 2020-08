Patrick De Koster aangehouden door onderzoeksrechter, klacht kwam door Kevin De Bruyne zélf TTV/BJM/KTH/DVDA

28 augustus 2020

18u46 94 Voetbal De onderzoeksrechter heeft beslist om Patrick De Koster aan te houden. De manager van Kevin De Bruyne is in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en witwassen. Het onderzoek dat tegen hem gevoerd wordt door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC), is gestart na een klacht van Kevin De Bruyne zélf. De Koster zou commissies hebben opgestreken in zijn job als manager van de Rode Duivel, meer bepaald bij transfers.



Het gerecht viel gisteren binnen in de kantoren van Patrick De Koster, zaakvoerder van J&S International Football Management. De vestigingen in Brussel, Knokke en Senegal werden vakkundig uitgekamd - De Koster zelf werd vandaag voorgeleid bij onderzoeksrechter Michel Claise. En die besloot om De Koster aan te houden.

Het onderzoek heeft niets te maken met Operatie Propere Handen, zo bevestigde het parket. Wél gaat het over valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en witwassen. De feiten dateren van 2013 of 2014, de klacht werd vorig jaar ingediend. “Heel concreet gaat het over een commissie die hij opstreek in de hoedanigheid van spelersmakelaar”, aldus het parket.

Advocaat De Koster: “Mijn cliënt is met stomheid geslagen. Dit raakt hem enorm”

“Mijn cliënt is met stomheid geslagen”, vertelde Louis De Groote, de advocaat van De Koster. “Hij kan het niet geloven. Wij weten niet van wie de klacht uitkomt. Dat is ons niet meegedeeld. We kunnen gewoon niet begrijpen waarom er tot 2019 gewacht werd om een klacht in te dienen voor feiten van 2013 tot 2014. Patrick De Koster is zich tot donderdag in blind vertrouwen blijven uitsloven om de belangen te blijven waarnemen van bepaalde mensen. Dan moet hij nu vaststellen dat er in 2019 een klacht is neergelegd door één van die of meerdere mensen. Dat slaat hem met verstomming en raakt hem enorm.”

“Je kunt je hier ook de vraag stellen hoe de voorwaarden van voorwaardelijke hechtenis zijn vervuld voor een feit van 7 jaar voor iemand die zijn volledige medewerking verleent en op alle vragen heeft geantwoord. Hij en ik zijn tot op vandaag overtuigd dat hem strafrechtelijk niets te verwijten valt.”

In 2015 incasseerde De Koster samen met zijn vroegere partner, ex-voetballer Didier Frenay, 9 miljoen euro op de transfer van De Bruyne van Wolfsburg naar Manchester City (76 miljoen euro). De advocaten van de makelaar bevestigen wel dat er vragen gesteld worden over feiten uit 2013-2014, waarbij De Koster “in alle transparantie meewerkt”.

“Niet onlogisch”

Verder klonk het: “Als er zulke maatregelen genomen worden - meerdere huiszoekingen - is het ook niet onlogisch dat hij een nacht in hechtenis blijft en er morgen (vandaag, red.) om extra uitleg wordt gevraagd.” Volgens onze informatie is het niet uitgesloten dat er eerstdaags nog meer huiszoekingen volgen - het dossier werd opgestart in 2019, maar staat nog in de kinderschoenen.

De Koster heeft samen met zijn medewerkers, onder wie Luc Devroe, tientallen spelers uit de Belgische competitie in zijn portefeuille. Onder hen Standard-doelman Bodart, Antwerp-spelers Butez en Benson en Club Brugge-talent De Cuyper. Veel meer maakte De Koster naam en faam als manager van Kevin De Bruyne. Opvallend: De Koster is ook stichtend lid van de makelaarsvereniging die kort na Operatie Propere Handen in het leven werd geroepen ter opschoning van de makelaarswereld en waartoe ook Henrotay behoort.

Bekijk hier een interview met Patrick De Koster dat we vorige maand afnamen:



