Parket-generaal vraagt verbreking van wraking onderzoeksrechter Raskin in fraudeonderzoek Belgisch voetbal TMA

15 januari 2019

10u17

Bron: Belga 0 Voetbal Het arrest van het Antwerpse hof van beroep waarbij onderzoeksrechter Joris Raskin gewraakt werd, moet worden verbroken. Dat heeft het parket-generaal bij het hof van cassatie dinsdag gevorderd. Volgens het parket-generaal heeft het hof van beroep niet geantwoord op een van de argumenten van het federaal parket en is het arrest dus niet naar behoren gemotiveerd.

Volgens meester Hans Rieder, die optreedt voor scheidsrechter Bart Vertenten, kon Raskin het onderzoek niet in alle objectiviteit voeren. Terwijl hij het politieonderzoek leidde, zat hij ook in de licentiecommissie van de Voetbalbond. Rieder diende daarop een wrakingsverzoek in. Gevolg: het Antwerpse Hof van Beroep oordeelde dat Raskin partijdig kon lijken.

Te laat

Het federaal parket had geargumenteerd dat de verdediging van scheidsrechter Bart Vertenten de onderzoeksrechter te laat had gewraakt, meer bepaald nadat ze eerst een onderhoud had gehad met diezelfde onderzoeksrechter. Dat gesprek toonde volgens het federaal parket aan dat de verdediging op dat moment wel vertrouwen had in de onafhankelijkheid en objectiviteit van de onderzoeksrechter.