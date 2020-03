OVERZICHT. In deze landen gaat de bal dit weekend wél aan het rollen CPG

13 maart 2020

23u25 22 Coronavirus Het coronavirus heeft de sport- en voetbalwereld duchtig in haar greep. In zowat alle belangrijke Europese competities zijn voetbalwedstrijden afgelast of uitgesteld. Toch is niet alle voetbalhoop dezer dagen verloren. Op sommige plaatsen in Europa en de rest van de wereld wordt er toch nog gespeeld.

Voor de diehard voetbalfans die dit weekend écht niet zonder voetbal kunnen: niet getreurd. In een aantal competities gaat de bal ondanks de corona-pandemie straks gewoon aan het rollen, zowel binnen als buiten de Europese grenzen. Een overzicht:

Europa (UEFA)

In Europa wordt er in de grote Europese voetbalcompetities niet gevoetbald en ook in ons land wordt er tot en met 3 april niet tegen een bal getrapt. Het voetbal in Europa lijkt stil te liggen, maar toch zijn er nog een aantal landen waar er dit weekend voorlopig wel gevoetbald wordt, al dan niet achter gesloten deuren. De Turkse, Russische en Oekraïense competities zijn de meest noemenswaardige. Voorts wordt er ook gespeeld in Servië, Hongarije, Wit-Rusland, Kazachstan en Gibraltar.

Azië (AFC)

In het continent waar het coronavirus zijn doorgang vond, liggen de meeste voetbalcompetities stil. In Oost-Azië met landen als China, Japan en Zuid-Korea is voetbal logischerwijs niet aan de orde. In andere Aziatische landen zoals India wordt er wel nog tegen een bal getrapt. Voorts gaat het voornamelijk om oliestaten als Qatar, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten waar gespeeld zal worden. Zij behoren net zoals Australië - waar dit weekend ook gesjot wordt - tot de Aziatische voetbalconfederatie.

Noord- en Centraal-Amerika (CONCACAF)

In de Verenigde Staten wordt het voetbal een halt toegeroepen. In Mexico wordt voorlopig wel gevoetbald. Het derde en laatste Noord-Amerikaanse land Canada start volgende maand pas met de voetbalcompetitie. In Centraal-Amerika en op de Caraïbische eilanden liggen tal van kleinere voetbalcompetities stil. Panama en Jamaica zijn daar voorbeelden van. In landen als Costa Rica, Honduras en Haïti gaat het voetbal voorlopig wel door.

Zuid-Amerika (CONMEBOL)

In de helft van de Zuid-Amerikaanse landen die zijn aangesloten bij de continentale voetbalbond wordt er gevoetbald. De andere helft stelt wedstrijden uit. Concreet gaat het om Brazilië, Argentinië, Bolivia, Chili en Uruguay waar de bal dit weekend aan het rollen gaat. Colombia, Ecuador, Venezuela, Paraguay en Peru doen daar niet aan mee.

Afrika (CAF)

Ook in Afrika worden sportevenementen beïnvloed door het coronavirus. Voorlopig wordt er in de meeste Afrikaanse landen dit weekend in de competitie gevoetbald, zij het vaak achter gesloten deuren. In het noordelijk deel van het continent worden wedstrijden in landen als Marokko en Egypte wel (deels) uitgesteld. In de Arabische Champions League wordt er dit weekend ook gevoetbald.

Oceanië (OFC)

In het minst spectaculaire voetbalcontinent van de wereld gaat de bal ook niet overal aan het rollen. In het belangrijkste en ook meest gekende land Nieuw-Zeeland is dat wel het geval.

Internationaal

Vriendschappelijk wedstrijden tussen clubs, en interlands op eender welk niveau, gaan dit weekend - en wellicht de komende weken - niet door.

