Overgang Osimhen blijft aanslepen, Nigeriaan intussen wel geslaagd voor medische tests bij Napoli

19 juli 2020

15u00

85 miljoen euro. Daarvoor koop je liefst geen kat in een zak. De overgang van Victor Osimhen (ex-Charleroi) van Lille naar Napoli heeft klaarblijkelijk wat voeten in de aarde. De Nigeriaan slaagde gisteren in elk geval wel voor z'n medische tests bij Napoli.

De transfer gaat al weken over de tongen. Lille bevestigde het vertrek van de spits, maar helemaal rond is de overgang nog altijd niet. Dat komt omdat het stormt in de entourage rond de 21-jarige Nigeriaan. Een aantal ex-makelaars zouden volgens L’Equipe azen op een commissie op het duizelingwekkend transferbedrag. Daardoor heeft Osimhens huidige vertegenwoordiger, William d’Avila, deze week alles opnieuw onderhandeld.

De afronding van de transfer zit er in elk geval wel aan te komen. Napoli had enkele advocaten onder de arm genomen om het juridisch kluwen rond de makelaars en de gevraagde commissies uit te klaren. Volgens Italiaanse bronnen zouden de bedragen nu definitief vast moeten liggen. Lille-eigenaar Gerard Lopez liet gisteren op een persconferentie rond de overname van Moeskroen alvast niet in zijn kaarten kijken.

Osimhen zelf heeft intussen zijn medische tests afgelegd in Rome. De Nigeriaan slaagde met brio. De aanvaller doet zijn ex-club Charleroi overigens ook een plezier met de transfer. De Henegouwse club heeft een percentage op de doorverkoop. Mogelijk mag de club daardoor in verschillende schuiven een bedrag van om en bij de tien miljoen bijschrijven in de boeken. Lille aast ondertussen op Jonathan David als opvolger voor Osimhen.

