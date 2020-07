Osimhen, rijp voor megatransfer, blikt terug op Belgisch avontuur: “Wist meteen dat ik ongelijk van Club Brugge zou bewijzen” GVS

16u27 3 Voetbal Of hij de spitsbroeder wordt van Dries Mertens bij Napoli of toch in Engeland aan de slag gaat, is nog koffiedik kijken. En in de podcast The Out of Home lichtte Victor Osimhen (21) ook geen tipje van de sluier op. Wel praatte hij honderduit over zijn Belgisch avontuur, en hoe hij Club Brugge en Zulte Waregem lik op stuk wou geven toen hij daar geen kans kreeg. “Wat een heerlijk gevoel toen ik beslissend was tegen hen.”

Osimhen is klaar voor een toptransfer. Een deal met Napoli leek in de maak, maar de 21-jarige Nigeriaan kijkt de kat uit de boom. Als een Premier League-club zich aandient, lijkt hij daar eerder de voorkeur aan te zullen geven. Wat de nieuwe bestemming ook wordt, de miljoenen zullen rollen. En Charleroi volgt de nakende megatransfer op de voet. Osimhen ruilde vorige zomer de Carolo’s in voor het Franse Lille, naast de transfersom van twaalf miljoen euro bedong Charleroi vijftien procent op de doorverkoop van de efficiënte spits. Van wat extra zakgeld gesproken.

Ik contacteerde mijn makelaar, hij zei dat er interesse was vanuit België. Hij beloofde me een club uit eerste klasse. Maar eerlijk: ik wou zelfs in vierde divisie gaan spelen Osimhen

In de podcast The Out of Home blikt Osimhen terug op waar het voor hem allemaal begon: op onze Belgische velden. Bij Wolfsburg liep het niet van een leien dakje, in de zomer van 2018 arriveerde hij op het Stade du Pays. “Bij Wolfsburg had ik concurrentie van twee Belgen, Origi en Dimata, en Mario Gomez. Ik wist snel dat ik weinig zou spelen. Maar ik ben blijven werken, want ik ben ervan overtuigd dat je nooit nooit mag zeggen. Ik wist van mezelf dat ik een grote speler kón worden. Het was gewoon kwestie van me te kunnen bewijzen en aan speelkansen te geraken.”

Club en Essevee

Die kansen kwamen uit ons land. “Ik contacteerde mijn makelaar, hij zei dat er interesse was vanuit België. Hij beloofde me een club uit eerste klasse, maar eerlijk: ik wou zelfs in vierde klasse gaan spelen. Zolang ik maar weer belangrijk werd.” De eerste ploeg die aanklopte, was Club Brugge. “Ze belden mij, wilden me zien, maar uiteindelijk kreeg ik te horen dat ze me toch niet zouden aanwerven. Ik zei meteen tegen m’n makelaar: ‘ooit zal ik ze bewijzen dat ze een grote fout hebben gemaakt.’” Ook Zulte Waregem hapte niet toe, ook zij stelden zich vragen bij z’n inzetbaarheid.

“Maar dan kwam Charleroi. Dat telefoontje vergeet ik nooit. Ze nodigden me nog diezelfde avond uit. Ik kon er zelfs tekenen nog voor ik medische testen moest afleggen. Uiteraard was ik in de wolken na de afwijzingen van Club Brugge en Zulte Waregem. Het was een droom. Eindelijk kon ik na een verloren periode weer aan de slag op een veld. Wat later was ik ook nog eens beslissend tegen Club en Zulte (Osimhen zorgde voor een assist tegen Club en scoorde tweemaal tegen Essevee, red.). Wat een heerlijk gevoel. De keuze voor Charleroi was terecht. Het heeft z'n vruchten afgeworpen.” Osimhen werd snel onhoudbaar, Lille kaapte hem weg.

En nu is hij dus klaar voor een volgend avontuur. Over zijn nieuwe bestemming rept hij echter met geen woord. “Ooit wil ik spelen bij een van de grootste clubs ter wereld en de Champions League winnen. Mijn doel is om een complete aanvaller te worden en ik elk opzicht te verbeteren.” Doet hij dat bij Napoli, of toch in Engeland?

