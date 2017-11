Oranje vanavond voor het laatst onder Advocaat, daarna broertjes De Boer? DMM

Nederland speelt vanavond in en tegen Roemenië zijn laatste wedstrijd onder de vleugels van bondscoach Dick Advocaat. Oranje kon zich niet plaatsen voor de wereldbeker en gaat logischerwijs op zoek naar een opvolger. Ronald en Frank de Boer komen volgens radiozender 100%NL in aanmerking.

In de 'Middagshow met Koen' op 100%NL voelde presentator Koen Hansen Ronald de Boer aan de tand over de toekomst van het Nederlandse voetbalelftal. “Vanavond speelt Oranje de laatste wedstrijd onder leiding van Dick Advocaat. Is de opvolging niet wat voor jou en je broer Frank?”

De Boer: “Het is een leuke job en het Nederlands elftal is het hoogste haalbare. Daarnaast heb ik het gevoel dat Frank daar nu ook veel meer voor openstaat en wie weet neemt hij mij mee. Het is wel één van mijn dromen om ooit samen met Frank een elftal te leiden. Het komt zoals het komt.”

ANP Kippa Ronald de Boer.

EPA Dick Advocaat.