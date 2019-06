Oranje tussen hoop en vrees: ontploft Lieke Martens vanavond eindelijk in achtste finale op WK? LPB

25 juni 2019

13u19 0 WK vrouwenvoetbal De belangrijkste wedstrijd in de geschiedenis van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Aan superlatieven geen gebrek in de aanloop naar Nederland - Japan, achtste finale op het WK. Oranje won met een 9 op 9 autoritair zijn groep, maar treft met Japan nu een taaie brok.

Oranje en vrouwenvoetbal, dan wordt er onder meer gekeken naar Lieke Martens. De beste speelster van de wereld in 2017 is op dit WK hopeloos op zoek naar haar topvorm. Swingen deed de 26-jarige speelster van FC Barcelona tot nader order allerminst. Dribbels komen er moeizaam uit, scoren zit er evenmin in. Af en toe een klasseflits ja, meer kregen de Oranje-fans niet voorgeschoteld.

Bij FC Barcelona kende Martens geen topseizoen, mede door blessureleed. Ze zou ook met heimwee kampen. Haar mindere vorm zette zich door op dit WK. ‘Waar is de magie van Lieke Martens gebleven?’, titelden onze collega’s van AD na de wedstrijd tegen Canada. Martens was na 70 minuten naar de kant gehaald. “Het was gewoon erg lastig voor me”, gaf ze nadien mee. “Bij elke bal die ik kreeg had ik het gevoel dat ik werd ingesloten.”

Aanvalster Vivianne Miedema, al goed voor twee goals op dit WK, steekt haar ploegmaat een hart onder de riem. “Ik ben blij dat de aanvoer vanuit het middenveld best oké is”, zegt Miedema. “Natuurlijk, Lieke weet ook dat het beter kan. Het is wachten op het moment dat het er tegen Japan uitkomt, bij ons allemaal. Voor een vleugelspeelster is een doelpunt of een assist vaak al genoeg.”

In 2015 waren de Japanse meisjes nog verliezend WK-finalist, nadat ze onderweg datzelfde Oranje uit het toernooi kegelden, ook al in de achtste finales. Nederland is tegen Japan op alles voorbereid, ook op strafschoppen. Tijdens de voorbereiding in Zeist riep bondscoach Sarina Wiegman zelfs de hulp in van twee keepers van het Nederlandse... mannenelftal, Jeroen Zoet en Kenneth Vermeer, om te oefenen op penalty’s. Lieke Martens mag op het lijstje met vijf namen verwacht worden, mocht het tegen Japan vanop de stip worden beslist. Veel liéver zal Oranje hopen dat de match voordien al is beslecht. Heeft Martens haar flitsende dribbels opgespaard voor tegen Japan? Wait and see vanaf 21 uur vanavond.