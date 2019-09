Exclusief voor abonnees Oranje terug naar Hamburg, waar het in 1988 het zwarte beest klopte op weg naar EK-winst: “"Die avond kon even álles” Stijn Joris

06 september 2019

07u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 Voetbal ‘De moeder van alle overwinningen.’ Zo noemen ze het in Nederland nog steeds. Oranje keert vanavond terug naar Hamburg, waar de Hollanders in 1988 eindelijk afrekenden met zwart beest Duitsland om vervolgens door te stomen naar eindwinst op het EK.

De eerste vraag die Ronald Koeman gisteren kreeg, ging er al meteen over. “Het stadion is een beetje veranderd”, zei de bondscoach van Oranje. “Die wedstrijd blijft een mooie herinnering, maar uiteindelijk moesten we het in de finale tegen Rusland nog afmaken.” Marco van Basten gleed die avond een pass van Jan Wouters voorbij de Duitse doelman Eike Immel. Na die halve finale pakte Oranje uiteindelijk zijn eerste en voorlopig enige prijs op een groot toernooi.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis