Oranje klopt Franse wereldkampioen en mag dromen van Final Four in Nations League Peter Luysterborg

16 november 2018

22u40 15 Nederland NED NED 2 einde 0 FRA FRA Frankrijk Voetbal Wat de Rode Duivels jammerlijk niet lukte, heeft Nederland vanavond wel voor elkaar gebracht. Een fris van de lever voetballend Oranje troefde in Rotterdam wereldkampioen Frankrijk in alle facetten af en mag dankzij een 2-0-zege dromen van de Final Four in de Nations League.

Een goal van Wijnaldum zette op slag van rust de Kuip in vuur en vlam. Op dat moment een verdiende bonus voor de troepen van Ronald Koeman. Nederland toonde zich veel scherper in de duels en tikte de Fransen bijwijlen tureluurs. ‘Les Bleus’ wisten van geen hout pijlen maken en konden nauwelijks dreigen. Ook na de pauze liep het voor geen meter bij de bezoekers. Dan maar de botte bijl bovenhalen, dacht Lucas Digne. De linkspoot van Everton mocht blij zijn dat zijn smerige overtreding slechts met geel werd bestraft. Een oppermachtig Oranje beet lang zijn tanden stuk op een sterk keepende Lloris, de enige Fransman op niveau. Diep in blessuretijd legde Depay met een ‘panenka’ vanop de stip de eindstand vast. Na jaren kommer en kwel kunnen ze bij onze noorderburen weer de straten op. Mooi.

De overwinning van Nederland betekent slecht nieuws voor de ‘Mannschaft’, die naar de B-divisie van de Nations League degradeert. Voor Oranje volstaat maandag een gelijkspel in en tegen datzelfde Duitsland om zich bij de laatste vier te scharen. Frankrijk leed pas zijn tweede nederlaag van dit kalenderjaar, na 2-3-verlies in een oefeninterland tegen Colombia in maart.

.@Memphis scoort met een Panenka! 😍🔥



Wat een einde van een schitterende avond voor Oranje in De Kuip! - #NEDFRA 👏 pic.twitter.com/qNQtzTWTWj Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

2-0. Nederland verslaat wereldkampioen Frankrijk en heeft nu elk van zijn laatste 15 interlands in De Kuip gewonnen. #NEDFRA GracenoteNetherlands(@ GracenoteNL) link