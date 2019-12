Opnieuw droomaffiche voor Club: “We willen iets exceptioneels doen. In Madrid en Parijs bewezen dat we van niemand schrik hebben” Niels Poissonnier

17 december 2019

07u24 0 Sport De ronkende namen blijven maar komen. Na Real en PSG, nu Manchester United. The Theatre of Dreams, mensen. “We willen iets exceptioneels doen.” ’t Zou er nog aan mankeren.

Philippe Clement, woensdagavond, na de zekerheid over de derde plaats in groep A én het bijhorende ticket voor de Europa League. “Hoe ver we er zullen geraken, hangt af van de loting. Maar dan nog. Als je dít kan brengen tegen Real en PSG, dan is alles mogelijk. Dan kunnen we élke tegenstander uitschakelen.”

Publiekelijk had hij in de dagen nadien gehoopt op Malmö FF, omdat de Zweedse vickampioen “één van die haalbare ploegen is.” Zijn pronostiek kwam bijna uit. “Het zou de eerste keer in mijn leven geweest zijn”, grijnsde Clement. Niet dus. Manchester United it is. Zoals een ander lid van zijn staf wél voorspeld had.

Voor Club de ideale gelegenheid om te etaleren welke (grote) stappen het sinds 2015 gezet heeft. Toen Clement nog assistent-trainer was en blauw-zwart zich tegen Man U tevergeefs probeerde te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. “Maar over het huidige Manchester United weet ik niet heel veel”, verontschuldigde Clement zich, meteen na de loting. “Ik zie namelijk heel weinig buitenlands voetbal. Simpelweg omdat ik er geen tijd voor heb.”

Zo nam Clement gisterennamiddag als laureaat van de Trofee Raymond Goethals quasi meteen na het dessert al afscheid, omdat hij nog een uitgebreide analyse van Anderlecht diende te maken. Manchester United ontleden is voor later. Afspraak pas over twee maanden, op Olympia. “In een vol huis, met een fantastische sfeer – dat weet je nú al. Onze fans houden van het Engelse voetbal. Het worden twee spectaculaire wedstrijden.”

Perspectief

Twee duels ook waarin Club zijn “vel duur zal verkopen”, belooft Clement. De mentaliteitswijziging bij de leider is al langer een feit. Een droomaffiche volstaat niet meer. Club wil imponeren. Ook in Europa. “We hebben in Parijs en Madrid bewezen dat we van niemand schrik hebben. Ik wil terug die persoonlijkheid van mijn spelers zien tegen Manchester United. Dat ze durven voetballen tegen de grootste sterren uit de Premier League.”

Man U is evenwel niet meer wat het ooit geweest is. Dat beseft ook Vincent Mannaert. “Sinds Ferguson gestopt is, is United aan het zoeken. Een aantal trainers konden er de hoge verwachtingen niet inlossen, een aantal toptransfers vielen tegen. Man U kent moeilijke jaren”, klonk het in ‘De Tribune’. “Dat maakt dat we sportief wel perspectief zien en toch een mooie affiche hebben. Daarom ben ik heel tevreden met deze loting.”

Zijn coach is iets voorzichtiger – ’t ligt in zijn natuur. Clement schuwt liever al te gewaagde uitspraken. Wat niet wegneemt dat ook hij vindt dat er kansen liggen voor Club. “Man U is favoriet, maar het is niet omdat je intrinsiek veel meer kwaliteiten hebt, dat je altijd wint. Voetbal is een raar spelletje. Real Madrid heeft een tien keer groter budget dan het onze en toch speelden we er gelijk. Als we nu Manchester United zouden kunnen uitschakelen, dan doe je iets exceptioneels. Dan schrijf je geschiedenis. Het zou nog een extra cachet geven aan ons seizoen.”

Zeg dat wel.

En eerlijk, durft u te beweren dat het tegen dit Manchester United níet mogelijk is?