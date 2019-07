Opnieuw blijft hij zonder prijs achter, Messi furieus na verlies tegen Brazilië: “Ref was niet eerlijk” DMM

03 juli 2019

07u37 6 Voetbal Ook de Copa America wordt ‘m niet voor Lionel Messi. Argentinië verloor vannacht in de halve finales van aartsrivaal Brazilië met 2-0. Opnieuw geen trofee voor Messi met zijn land, al haalde hij na de wedstrijd wel scherp uit naar de wedstrijdleiding.

De Olympische Spelen, dat wel. In 2008 won Lionel Messi (32) goud met Argentinië op de Spelen in Peking, maar daarna geen landentrofee meer voor de vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal. Het is al jaren koren op de molen van de sceptici. Als de Argentijn de geschiedenis wil ingaan als de allergrootste voetballer ooit moet er op zijn minst één internationale prijs met Argentinië op zijn palmares bijkomen.

Maar net dat wil maar niet lukken. Op de WK’s kwam Messi het dichtst bij een trofee in 2014 toen Argentinië de finale van Duitsland verloor. Op de Copa America vlotte het in het verleden ook niet, enkele jaren geleden kondigde Messi er zelfs even zijn (tijdelijk) pensioen aan na een nieuwe nederlaag. Vannacht moest het dan maar gebeuren in de Superclasico tegen Brazilië, maar opnieuw verloor Messi met zijn land in de halve finales van de Copa America.

In Belo Horizonte wel een spannende wedstrijd. Gabriel Jesus zette het thuisland al snel op voorsprong na knap voorbereidend werk van Dani Alves en Roberto Firmino. Argentinië gaf zich daarop niet gewonnen: Aguero raakte de lat na een vrije trap van Messi. Ook de kleine Argentijn zelf toonde zich, zij het op schaarse momenten. Met een volley trof hij de paal, terwijl zijn assist door Rodrigo De Paul flink over het doel werd gejast. Het collectief sterkere Brazilië zette de kers op de taart na een counter. In het slot was het Jesus die Firmino de 2-0 aanbood.

Geen finale of hoofdprijs op de Copa America dus voor Messi. De voetballer van Barcelona kon in deze Copa America geen goal of assist voorzien voor zijn land uit open spel. Messi scoorde enkel met een penaltygoal tegen Paraguay. Bovendien lijkt het er nu nog sterker op dat hij zijn carrière zal afsluiten zonder internationale trofee. Na 135 wedstrijden en 9 grote toernooien in het shirt van Argentinië blijft de droogte regeren. Voor Argentinië is het overigens van 2005 geleden dat het nog eens kon winnen van Brazilië. In de finale komt de Seleçao uit tegen Peru of Chili.

Messi: “Scheidsrechter was niet eerlijk”

Na de wedstrijd was de teleurstelling groot bij Messi en de Argentijnen. Teleurstelling die zelfs naar woede neigde. Zo liet Messi zich in een flashinterview na de wedstrijd zwaar uit over de Braziliaanse invloed op de arbitrage. Ook scheidsrechter Roddy Zambrano had het verkorven. “We kunnen weinig respect opbrengen over de manier waarop hij arbitreerde. We zijn boos omdat we een goeie match hebben gespeeld, maar door ‘toneelstukken’ uit het toernooi zijn gehaald”, aldus een bijzonder scherpe Messi.

“Je ziet dat de scheidsrechter niet eerlijk is. Er waren duidelijke handsballen en penaltyfouten, maar hij ging niet eens naar de VAR om de fases te herbekijken. Het was verbazingwekkend en de hele wedstrijd door het geval. Dit is toch iets om te analyseren. Hopelijk doet de Conmebol (de Zuid-Amerikaanse overkoepelende voetbalbond, red.) hier iets aan. Al denk ik niet dat dat zal gebeuren, want het is ingewikkeld. De invloed van Brazilië is gewoon te groot.”