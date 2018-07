Opmerkelijk! Vrouwelijke Gouden Schoen Janice Cayman breekt wereldrecord van Tottenhamspeler Dele Alli Redactie

Janice Cayman is de terechte winnares van de Gouden Schoen. Daarvan heeft KADET heel duidelijke bewijzen kunnen verzamelen. We vroegen haar of ze het bestaande wereldrecord ‘most soccer volleys in one minute’ van Dele Alli (Tottenham Hotspurs) kon verbreken.