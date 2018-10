Opdracht met verve volbracht: Dimata loodst Belgische beloften met twee goals naar EK 2019 in Italië en San Marino Manu Henry

16 oktober 2018

20u23 4 Voetbal Hoogdag voor de Belgische beloften. In en tegen Zweden verzekerden de manschappen van Johan Walem zich na een volwassen partij van het EK 2019 in Italië en San Marino. Dimata -twee keer- en Lukebakio tekenden voor een veelzeggende 0-3-eindstand.

Opdracht klaar en duidelijk vooraf: één punt volstond voor groepswinst en het bijbehorende EK-ticket. Bij de rust twijfelde niemand nog aan een goede afloop. Dimata –op het halfuur met een rake kopslag, tien minuten later ijzig koel in de afwerking- zette België op een 0-2-voorsprong. De spits rijgt de goals aan mekaar bij de Belgische beloften. Dat in tegenstelling tot bij Anderlecht, waar hij sinds 17 augustus niet meer aan het kanon staat. Tussendoor werkte Schrijvers de gelijkmaker voor de doellijn weg. Dichter kwam het thuisland niet bij een goal. Stevig blok, prikkend op de juiste momenten: onze beloften acteerden volwassen. Op de koop toe werd Zweden nog voor rust tot tien herleid na een drieste tackle. Schaapjes op het droge, met andere woorden.

Het derde EK in de geschiedenis kwam na rust nooit in het gedrang. Mbenza beproefde zijn geluk met een geweldige knal vanop afstand - rakelings naast. De kers op de taart die hij verdiende na zijn sterke partij, bleef uit. ’t Is natuurlijk niet de Premier League -bij Huddersfield kwam Mbenza vooralsnog niet verder dan 83 speelminuten- maar hoopgevend is het alleszins, hetgeen de winger vandaag liet zien. Dodi Lukebakio, die andere vleugelaanvaller, tekende uiteindelijk voor 0-3. Jordi Vanlerberghe kroop in de rol van assistgever.

Het rechtstreekse EK-ticket dus een feit. Slechts twee keer eerder bereikten de Belgische beloften de eindronde van een Europees Kampioenschap. In Zwitserland (2002) eindigde het avontuur in de groepsfase. Op het EK van 2007 schopte België het in Nederland tot de halve finales.