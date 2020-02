Voetbal

Het lijkt dezer dagen wel of álles makkelijk gaat bij Ndayishimiye. De aanvaller/nummer tien is een smaakmaker bij Willem II, dat knap vierde staat in de Eredivisie. Ndayishimiye, die al beslissend was tegen onder meer Ajax en AZ, kijkt vanavond PSV in de ogen. Wij gingen de 20-jarige groeibriljant in de aanloop naar dat duel opzoeken.