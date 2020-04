Ook voor De Bruyne is het flink aanpassen: “Ik hol van ‘s morgens tot ‘s avonds achter de kleine mannen aan” GVS

02 april 2020

11u39

Bron: Blijf in uw Kot 1 Voetbal “Hoe ik me actief hou? Door van ‘s morgens tot ‘s avonds achter de kleine mannen te hollen.” VTM-programma ‘Blijf in uw Kot’ kon Kevin De Bruyne strikken voor een quarantainebabbel. Over hoe hij zijn dagen vult, het uitgestelde EK en het vervolg van de Engelse competitie. “Het zou jammer zijn om na zo’n goed seizoen vroegtijdig te stoppen, maar als het problemen vermijdt naar volgend jaar toe, moet het nu eenmaal.”



Ook voor Kevin De Bruyne is deze periode van quarantaine flink wennen. “Ik ben het niet gewoon om vaak thuis te zijn. Dit is de eerste keer sinds mijn veertiende dat ik dag in dag uit in mijn huis zit. Vooral lichamelijk is dat aanpassen. Normaal heb je - zoals iedereen - die dagelijkse routine en die ploeg waarmee je samenwerkt. Kine’s, trainers, al die mensen zie je niet meer. Dat contact mis ik wel.”

Er waren twee weken geleden symptomen bij ons. Eerst was de jongste zoon ziek, nadien de oudste en vervolgens mijn vrouw. Geen idee of ze corona hadden, maar we hebben ons geïsoleerd en nu is iedereen terug gezond Kevin De Bruyne

Baantjes

‘KDB’ houdt net als elke andere sporter zijn conditie op peil, voor als de competitie weer aanvangt. “Ik zwem elke dag een halfuur baantjes, goed voor ongeveer een kilometer. En ik heb onlangs een loopband gekregen, waarmee ik zes à zeven kilometer per dag loop. (lacht) En voor de rest is het van ‘s ochtends tot ‘s avonds achter die twee kleine mannen aanhollen (De Bruyne heeft met Rome (1,5) en Mason Milian (4) twee zoontjes, red.). Ik ben veel met hen bezig, maar ik zie ook dat ze meer naar elkaar toetrekken omdat ze elkaar moeten bezighouden. Dat is leuk. Maar het belangrijkste is dat iedereen gezond is. Al waren er twee weken geleden wel symptomen. Eerst was de jongste zoon ziek, nadien de oudste en vervolgens mijn vrouw (Michèle Lacroix, red.). Geen idee of ze corona hadden, maar we hebben ons geïsoleerd en nu is iedereen terug zoals het hoort”, vertelt de middenvelder.

In België wordt er gediscussieerd hoe het verder moet met de vaderlandse competitie, ook in Engeland staat dat item al enige tijd op de agenda. Hoe ziet de 28-jarige smaakmaker van Manchester City het? “Ik heb geen flauw idee of we nog gaan spelen. Ook in Engeland willen ze zo lang mogelijk wachten met een beslissing. Maar als voetballer is dat niet evident. Je ligt zes weken stil, normaal heb je dan een voorbereiding van drie à vier weken nodig. Mochten we direct herbeginnen, dan ligt iedereen na een paar wedstrijden in de ziekenboeg. Dat kan niet de bedoeling zijn. Maar er is veel geld mee gemoeid... Ik vind wel: zo lang wachten om een beslissing te nemen kan voor problemen zorgen naar volgend seizoen toe. Het is niet dat wij een heel lange zomerstop hebben en alles zomaar kunnen opschuiven. Ik zou het jammer vinden om na zo’n goed seizoen vroegtijdig te stoppen, maar als het problemen vermijdt naar volgend jaar toe, moet het nu eenmaal.”

EK 2021

De Bruyne ziet EURO 2020 - dat nu EURO 2021 is geworden - overigens positief in. Die ‘oudere bende’ van Rode Duivels is geen heikel punt. “Een jaar verschil is niet dramatisch. Hadden ze het EK laten schieten en we direct naar het WK gegaan, had het wel een probleem geweest. Velen onder ons hebben met deze quarantaine ook gezien hoe het voelt ná een voetbalcarrière. Ze gaan nu wel motivatie geput hebben om nog een extra jaartje alles te geven.” En persoonlijk? “Ik heb niet zoveel schrik over m’n eigen vorm. Eens je terug begint te voetballen, komt dat niveau terug.”