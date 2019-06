Ook Spanje verwelkomt Hazard, maar wat met zijn rugnummer? DMM

07 juni 2019

07u14

Bron: Marca 0 Voetbal Ook in Spanje zijn ze er eindelijk achter: de deal is rond. Eden Hazard gaat voor meer dan 100 miljoen euro naar Real Madrid. Huiskrant ‘Marca’ verwelkomt Hazard met een grote cover: “Welkom in de club van 100".

Bij Marca holden ze gisteren dag heel de dag achter de feiten aan, maar ook zij zien nu een einde komen aan de soap tussen Eden Hazard en Real Madrid. Volgens Marca wil Real de transfer één van de komende uren officieel bekendmaken. De cover van de Spaanse krant ontvangt Hazard alvast met de nodige égards: “Welkom in de club van 100".

Marca weet - zoals in onze krant al werd geschreven - ook dat Hazard niet voor 11 juni zal voorgesteld worden bij de ‘Koninklijke’. Eerst wachten er nog twee EK-kwalificatieduels met de Rode Duivels. De officiële voorstelling is voor nadien. Real maakt nu al werk van dat moment. In de Spaanse hoofdstad willen ze onze landgenoot aan het grote publiek tonen in de nieuwe truitjes van de club.

Met welk rugnummer dat zal zijn, is ook nog een vraagteken. Hazard speelt bij Chelsea en de Rode Duivels met rugnummer tien. Bij Real is dat nummer weggelegd voor Gouden Bal Luka Modric. Ook andere cijfers zijn bezet. Enkel nummer 16 is op dit moment vrij. Het nummer 7 hoort Mariano Diaz toe, 11 is voor Gareth Bale of Vinicius Jr. komend seizoen. De 17 is voor Lucas Vazquez. Mogelijk wordt wel aan één van die spelers gevraagd om zijn nummer af te staan aan Hazard.