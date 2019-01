Ook Spaanse kranten springen op dossier van Rode Duivel: “Real Madrid wil tot 100 miljoen betalen voor Eden Hazard”

Kristof Terreur in Engeland

19 januari 2019

18u16

Bron: HLNinEngeland / Marca 0 Voetbal Ook bij Marca zijn ze wakker. De Spaanse huiskrant van Real Madrid schuift Eden Hazard op zijn website naar voren als ‘de leider van het nieuwe Real Madrid’. Zoals wij hier deze week al schreven is de Rode Duivel komemde zomer de prioriteit van de Koninklijke. Volgens Marca hoopt Real er met 100 miljoen euro vanaf te komen. Chelsea rekent op meer.

Het offensief uit de Spaanse hoofdstad wordt zachtjes aan ingezet. Bij Chelsea verwachten ze het nochtans. Er is een reden waarom Eden Hazard een contractverlenging voor zich uit blijft schuiven. Clubs weten hoe het in zijn werk gaat. Toch zijn ze bij Chelsea niet van plan om zich tegen de muur te laten zetten door een speler die straks nog maar een jaar vastligt. Ze wapenen zich. Als op de smartphone van CEO Marina Granovskaia straks de naam van José Ángel Sánchez oplicht, haar collega bij Real Madrid, heeft ze haar antwoord al klaar. Geen respons van vijf woorden zoals na het WK in Rusland - ‘handen af, niet te koop’ - maar wel de prijs die ze in gedachten heeft voor Hazard. Binnen de club klinkt het dat die straks hoger dan 100 miljoen pond zal liggen, ruim 110 miljoen euro dus. Part of the game. Chelsea betaalde begin deze maand 64 miljoen euro voor Christian Pulisic, 20-jarige flankspeler van Dortmund. Ook hij lag nog maar een jaar vast. Een transfersom die de toon van de markt heeft gezet. Pulisic als maatstaf. Een speler met de status en de commerciële waarde van Hazard is in de ogen van Chelsea minstens het dubbele waard.

Real Madrid heeft een transfer van Hazard wel degelijk hoog op de agenda staan, maar is evenmin van plan zich in een hoekje te laten drummen. Reals cashflow staat opbodspelletjes niet langer toe. Vanaf nu wil voorzitter Florentino Perez meer beredeneerd bieden. Topspelers die nog een jaar vastliggen, zijn de interessantste targets - ook om de prijs te drukken. Ze hopen, zoals Marca vandaag op zijn site schrijft, toe te komen met 100 miljoen. Een deal wordt in de steigers

Eriksen

Naast de aanvoerder van de Rode Duivels, die op de flank voor een frisse wind moet zorgen, mikt Real ook op Christian Eriksen (straks 27) van Tottenham. Ook zijn deal in Londen loopt in de zomer van 2020 af en hij kijkt uit naar een nieuwe uitdaging. Hij moet op de middenstrook straks de ouder wordende Luka Modric (33) aflossen als dirigent. Ondanks mogelijke Financial Fair Play-issues voor PSG achten ze op Bernabéu Neymar en Kylian Mbappé, nochtans Reals wensspelers, niet haalbaar. Het elftal heeft bovendien op meerdere plaatsen verjonging nodig. Er moet ook nog budget overblijven voor een diepe spits.

Snelle oplossing

Hazard heeft de voorbije maanden niet weggestoken dat hij graag in Madrid wil spelen. In afwachting van de realisatie van de grote kinderdroom houdt hij alles af - contractbesprekingen wijst hij al meer dan een jaar af. Hij pokert. De Sportman van het Jaar en zijn gezin hebben het meer dan naar hun zin in Cobham, het dorpje buiten Londen waar ze leven, maar de sportieve ambitie krijgt op zijn 28ste voor het laatst prioriteit.

Tot vandaag bereikte Real nog geen sluitende akkoorden. Bij Chelsea liep er evenmin een bod binnen, maar zowel zijn club als hij zijn gebaat bij een snelle oplossing. The Blues willen zich terdege kunnen voorbereiden op een toekomst zonder hun smaakmaker. Zonder slag of stoot zullen ze hem echter niet naar Madrid laten gaan, ondanks eerdere beloftes. Negen cijfertjes zullen het moeten worden. Niet minder.

Hazard como líder del 'nuevo Madrid' https://t.co/J19WYCTNyp MARCA(@ marca) link