Ook onderzoek naar zwart geld bij Standard, Anderlecht en Oostende kv

27 februari 2019

04u30

Bron: Belga 0 Voetbal Niet alleen Racing Genk, ook vier andere (gewezen) eersteklassers deden de afgelopen ­jaren betalingen aan verdachte bedrijven van Dejan Veljkovic in Cyprus en Montenegro. Dat blijkt uit officiële ­rapporten van de Voetbalbond, waarover Het Nieuwsblad vandaag bericht. In totaal gaat het over 34 transacties (transfers of contractverlengingen) van spelers van KV Mechelen, Standard, Anderlecht en Oostende. Het gerecht onderzoekt of het om illegale constructies gaat.

De meeste van de verdachte transacties hebben betrekking op spelers van KV Mechelen in de periode tussen april 2015 en maart 2018. Zo kwamen ook Anderlecht en Standard in het vizier. Anderlecht nam linksachter Ivan Obradovic over van Mechelen, Standard haalde er Milos Kosanovic weg. Beiden zijn cliënten van Dejan Veljkovic, spilfiguur en spijtoptant in de zaak Propere Handen.

Een van de vragen die het ­gerecht zich stelt, is of de spelers in kwestie zich ook met zwart geld hebben laten betalen. Eerder raakte bekend dat Peter Maes zich via een zwartgeldcarrousel van Dejan Veljkovic zou hebben verrijkt in zijn periode bij Racing Genk en Lokeren.