Ook onderzoek naar zwart geld bij Standard, Anderlecht en Oostende, KVO en Rouches zien geen probleem

27 februari 2019

04u30

Bron: Belga 22 Voetbal Niet alleen Racing Genk, ook vier andere (gewezen) eersteklassers deden de afgelopen ­jaren betalingen aan verdachte bedrijven van Dejan Veljkovic in Cyprus en Montenegro. Dat blijkt uit officiële ­rapporten van de Voetbalbond, waarover Het Nieuwsblad vandaag bericht. In totaal gaat het over 34 transacties (transfers of contractverlengingen) van spelers van KV Mechelen, Standard, Anderlecht en Oostende. Het gerecht onderzoekt of het om illegale constructies gaat. KVO en Standard reageerden al en stellen dat hen niets ten laste kan worden gelegd.

De meeste van de verdachte transacties hebben betrekking op spelers van KV Mechelen in de periode tussen april 2015 en maart 2018. Zo kwamen ook Anderlecht en Standard in het vizier. Anderlecht nam linksachter Ivan Obradovic over van Mechelen, Standard haalde er Milos Kosanovic weg. Beiden zijn cliënten van Dejan Veljkovic, spilfiguur en spijtoptant in de zaak Propere Handen.

Een van de vragen die het ­gerecht zich stelt, is of de spelers in kwestie zich ook met zwart geld hebben laten betalen. Eerder raakte bekend dat Peter Maes zich via een zwartgeldcarrousel van Dejan Veljkovic zou hebben verrijkt in zijn periode bij Racing Genk en Lokeren.

KV Oostende: “Alle vertrouwen in”

KV Oostende heeft intussen gereageerd op de berichtgeving. “Naar aanleiding van een nieuw artikel over het dossier ‘Propere Handen’ in de krant Het Nieuwsblad vandaag, wil KV Oostende vooral naar zijn supporters en partners/sponsors snel duidelijkheid scheppen. Het is jammer dat de krant de naam van onze club zo uitdrukkelijk meeneemt in de titels. De club is er immers van overtuigd dat ons niets ten laste kan worden gelegd.”

“Zoals we destijds meteen ook hebben gecommuniceerd, kreeg KV Oostende een kort bezoek van de speurders bij de start van het onderzoek in de zaak. Ze vroegen enkel documenten op uit het transferdossier van Adam Marusic, waarbij Dejan Veljkovic handelde in opdracht van de eigenlijke makelaar Mateja Kezman. KV Oostende heeft toen een aantal opgevraagde facturen aan het parket bezorgd. Het gaat om klassieke en correct betaalde facturen voor geleverde diensten (met omschrijving - begeleiding transfer Adam Marusic), net zoals we die ook dagelijks van verschillende andere leveranciers krijgen. De club heeft bijgevolg in deze zaak naar eer en geweten gehandeld, op een integer, verantwoordelijke manier. KVO heeft er alle vertrouwen in dat dit ook duidelijk uit het onderzoek zal blijken.”

Standard haalt fors uit: “Schade aan imago van betrokken clubs”

Ook Standard reageerde inmiddels en haalt fors. “Standard tilt zwaar aan de vaststelling dat sommige Belgische media zich durven uitlaten over lopende juridische zaken, door het imago van de vermelde voetbalclubs schade te berokkenen in plaats van justitie haar werk te laten doen en te wachten op de conclusies”, klinkt het in een mededeling van de club.

“Standard heeft altijd bevestigd dat het in het kader van de transfers van Gojko Cimirot, Milos Kosanovic en Filip Mladenovic samenwerkte met tussenpersonen die het onderwerp zijn van het onderzoek Propere Handen van het Federaal Parket. In het algemeen wil Standard benadrukken dat alle transacties altijd afgesloten werden met volstrekt klassieke en lopende contracten die overeenkomen met de interne principes van de club op budgettair vlak naar tussenpersonen toe voor hun interventies (tussen 5 en 10% op het totale salarisbudget van de speler).”

“Standard is altijd volledig transparant geweest met betrekking tot deze overeenkomsten. Het rapport over de tussenpersonen van de KBVB is daar één van de bewijzen van. Bovendien werden deze transacties ook doorgegeven aan de Licentiecommissie van de Pro League in het kader van de dossiers over de aanvraag van onze licentie. De uitgekeerde bedragen aan de verschillende tussenpersonen werden ook systematisch aangegeven aan de Belgische fiscus aan de hand van de fiscale fiches. De dossiers werden dus op een volledig professionele en transparante manier beheerd zonder dat er kwaadwillige intenties waren van Standard of een van zijn medewerkers. Tot slot wil de club ook van de gelegenheid gebruik maken om zijn wil, om in perfecte transparantie samen te werken met justitie, te herhalen.”

