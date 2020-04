Ook Kevin De Bruyne had mogelijk corona, maar gevolgen waren beperkt: “De anderen waren er erger aan toe” GVS/TLB

17 april 2020

23u30 56 Voetbal Het coronavirus bereikte mogelijk ook het gezin van Kevin De Bruyne. Dat zei de middenvelder van Manchester City al in het VTM-programma ‘Blijf in uw Kot’ en bij de internationale rechtenhouders van de Premier League gaat de Rode Duivel nog wat dieper in op zijn situatie in quarantaine. Voor De Bruyne zelf beperkte de last zich tot wat keelpijn.

Ten huize De Bruyne in Manchester voelt iedereen zich inmiddels weer kiplekker. Maar enkele weken geleden was dat niet het geval, zo zegt De Bruyne. “Bij het begin van de lockdown was mijn familie toch gedurende acht of negen dagen ziek. Of we corona hadden, weet ik niet”, aldus KDB. “Eerst was de jongste zoon (Rome, 1,5) ziek, nadien de oudste (Mason Milian, 4) en vervolgens mijn vrouw (Michèle Lacroix, red.). In mijn geval bleef het beperkt tot wat keelpijn, van ons vier ben ik degene die er het minste last van ondervond. Gelukkig zijn we er nu allemaal van verlost en de laatste twee à drie weken zijn goed verlopen.”

Niet naar België

De Bruyne twijfelde even om met zijn gezin naar België te trekken, maar uiteindelijk koos hij er toch voor om in Manchester te blijven. Logisch, vindt hij. “We zijn het hier gewend en misschien is het wel veiliger ook. Thuis is de verleiding misschien groter om mensen te zien. Leuk is de situatie niet, maar dat is voor niemand het geval.” Wanneer hij niet met zijn zoontjes bezig is, probeert De Bruyne zijn conditie dan maar op peil te houden. “Ik zwem elke dag een halfuur baantjes, goed voor ongeveer een kilometer. En ik heb onlangs een loopband gekregen, waarmee ik zes à zeven kilometer per dag loop.”

Iedereen probeert te helpen. Natuurlijk hebben we meer geluk dan anderen en zijn we in staat om meer te doen Kevin De Bruyne

Voor De Bruyne biedt z’n PlayStation geregeld ontspanning. Recent speelde hij samen met Tottenham-speler Dele het waanzinnig populaire Fortnite. De sessie werd gelivestreamd en op die manier brachten de Premier League-sterren een aardige stuiver in het laatje voor de strijd tegen corona. “Ik had dat nog nooit gedaan en het heeft misschien wel een halve dag geduurd vooraleer ik alles geïnstalleerd kreeg. (lacht) Maar het was leuk en het is fijn dat we op die manier ons steentje konden bijdragen. Iedereen probeert te helpen. Natuurlijk hebben we meer geluk dan anderen en zijn we in staat om meer te doen. Voor velen ging het ook niet zuiver om het geld. Ze vinden het leuk om ons eens in een andere setting te zien. Daarom is het ook goed dat de social media er zijn.”

Routine

De Bruyne en zijn gezin beginnen steeds meer een routine te vinden, zo vertelt De Bruyne ook. “Mijn dag start meestal rond 5u30 of 6u. Dezer dagen verdelen mijn vrouw en ik meestal eerlijk wie opstaat met de kinderen. Ze kijken dan wat tv, ontbijten en vanaf 9u heeft Mason online les. Voorts proberen we hen zoveel mogelijk te entertainen. Als de zon schijnt, wil ik dat ze buiten spelen. We bevinden ons in een zeer goede situatie in vergelijking met mensen die in een klein huis wonen of op een appartement verblijven. Ik ben veel met de jongens bezig, maar ik zie ook dat ze meer naar elkaar toetrekken, omdat ze elkaar moeten bezighouden. Dat is leuk. Of het moeilijk is om hen de situatie uit te leggen? Mason is slim en stelt zich wel vragen, omdat we normaal geregeld bezoek hebben. Aanvankelijk was hij wel wat droevig, maar hij doet het goed.”

EK 2021

De Bruyne ziet EURO 2020 - dat nu EURO 2021 is geworden - overigens positief in. Die ‘oudere bende’ van Rode Duivels is geen heikel punt, zei hij eerder in ‘Blijf in uw Kot’ (zie onder). “Ik snap het standpunt, maar een jaar verschil zijn geen járen verschil. Hadden ze het EK laten schieten en we direct naar het WK van 2022 gegaan, had het een ander verhaal geweest. Velen onder ons hebben met deze quarantaine ook gezien hoe het voelt ná een voetbalcarrière. Misschien hebben zij nu extra motivatie gekregen om nog meerdere jaren te voetballen.” En persoonlijk? “Ik heb niet zoveel schrik over m’n eigen vorm. Eens je terug begint te voetballen, komt dat niveau terug.”

Lees ook: Zijn gastgezin wilde hem niet meer, en alles veranderde: de eerste keer van De Bruyne op de sportcover van HLN

Lees ook: 8.395 HLN-lezers kozen hun beste Rode Duivels aller tijden: Kevin De Bruyne grootste stemmenkanon, geen plaats in basiself voor Jan Ceulemans

De passage van Kevin De Bruyne in ‘Blijf in uw Kot’:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.