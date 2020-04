Ook Fellaini en Januzaj doneren mee: Mogi Bayat brengt grote namen uit voetbalwereld samen in strijd tegen corona Redactie

09 april 2020

21u33 0 Voetbal Met ‘Souliers du coeur’ en onder leiding van spelersmakelaar Mogi Bayat bundelen een vijftigtal (Belgische) voetballers en trainers de krachten in de strijd tegen het coronavirus. Onder anderen Marouane Fellaini, Adnan Januzaj, Dieumerci Mbokani en Michel Preud’homme nemen deel en doneerden al een bedrag. Het doel? “Concrete hulp aanbieden aan mensen die elke dag zichzelf in gevaar brengen om anderen te helpen.”

“Het initiatief is ontstaan ​​uit de wens van Mogi Bayat om belangrijke spelers in het Belgische voetbal rondom zich te verzamelen. Zo wil het snel en zo concreet mogelijk mensen helpen die zichzelf in gevaar brengen om anderen te helpen”, valt te lezen op de website van ‘Souliers du coeur’. Een idee dat blijkbaar snel aansloeg. “Een paar telefoontjes later hadden zo’n vijftig profs uit de voetbalwereld niet alleen ingestemd, maar ook al gedoneerd”, klinkt het. Het eerste resultaat is zichtbaar: met het verzamelde geld werden er al voedingsmiddelen en beschermkledij - waaronder maskers, handgel en handschoenen - aan verscheidene organisaties gedoneerd.

Heel wat grote namen uit binnen- en buitenland scharen zich achter deze actie. Zo sprongen onder meer Adnan Januzaj, Marouane Fellaini - die zelf het coronavirus opliep maar inmiddels genezen is -, Adrien Trebel, Dieumerci Mbokani en Sven Kums op de kar. Ook Michel Preud’homme en Hein Vanhaezebrouck doen mee.

Vandaag ging Trebel in Brussel langs bij L’ilot, een vzw die strijdt tegen dakloosheid, om materiaal uit te delen (zie video onder de tekst). “We zitten in een crisis. Het is belangrijk dat ieder op zijn manier iets bijdraagt. Vandaag doneer ik maskers. Want het is belangrijk dat iedereen gezond kan blijven in deze tijden”, zegt Trebel.

Het is de eerste keer sinds ‘Operatie Propere Handen’ dat Mogi Bayat de spotlights opzoekt. De spelersmakelaar dook tijdens matchen wel al enkele keren op in de tribunes, maar hield zich toch vooral op de achtergrond. Tot vandaag dus. Ook Bayats rechterhand Karim Mejjati, die eveneens werd gearresteerd in de zaak rond het voetbalschandaal, zet zijn schouders onder het project.

