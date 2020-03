Ook een van de bekendste voetbaltempels biedt hulp: Maracanã wordt omgetoverd tot veldhospitaal GVS

25 maart 2020

10u42 0 Coronavirus Ook een van de bekendste voetbaltempels ter wereld gaat de strijd aan tegen het coronavirus. Het legendarische Maracanã in het Braziliaanse Rio de Janeiro wordt in navolging van andere stadions omgebouwd tot een veldhospitaal om het schrijnend tekort aan ziekenhuisbedden een hoofd te bieden. Maracanã was het paradepaardje van de Spelen in 2016.

Ook Brazilië kreunt onder Covid-19. In het Zuid-Amerikaanse land zijn er inmiddels meer dan 2.000 besmettingen, 46 mensen lieten er al het leven. Daarnaast is er in sommige regio’s een schrijnend tekort aan ziekenhuisbedden. De topclubs van het voetbalgekke land springen echter in de bres door hun accommodaties aan te bieden. Botafogo, Corinthians, Santos en São Paulo stelden hun stadion al ter beschikking om een mobiel hospitaal in te richten, Flamengo volgt nu dat voorbeeld. Zowel het trainingscomplex, dat in het stadsdeel Gávea nabij een ziekenhuis ligt, als het befaamde Maracanã wordt omgetoverd tot een veldhospitaal.

Maracanã - de thuishaven van landskampioen Flamengo - is een van de meest memorabele arena’s uit de voetbalgeschiedenis. Het stadion werd gebouwd voor het WK voetbal van 1950 en bood in eerste instantie plaats aan 200.000 toeschouwers. Het heeft daarmee het record in handen van de drukst bezochte voetbalwedstrijd ooit. In de finale van het WK zagen 199.854 toeschouwers hoe het thuisland de duimen moest leggen voor eindwinnaar Uruguay. 70 jaar later heeft het stadion - waar ook de finale van het WK 2014 werd gespeeld én dat gastheer was van de Olympische Spelen in 2016 - nog een capaciteit van 78.000 zitplaatsen.

Spelers met mondmaskers

“In deze donkere tijden wil ik onze grote rood-zwarte (de clubkleuren van Flamengo, red.) natie uitnodigen om hoop te koesteren en te strijden voor betere dagen. Laten we voor onze oudste inwoners zorgen, dat zijn de mensen die de meeste zorg nodig hebben”, lichtte Flamengo-voorzitter Rodolfo Landim zijn beslissing toe om het stadion open te stellen voor de zorgverlening.

Vorige week werd het Braziliaanse voetbal stilgelegd. Spelers van eersteklasser Gremio betraden uit protest het veld met mondmaskers: ze vonden het te risicovol om nog te spelen. De Braziliaanse voetbalbond reageerde door de competitie stil te leggen. Twee weken geleden werd er nog gespeeld in een leeg Maracanã.

