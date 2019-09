Ook deze heren versierden nog een transfer: Okaka naar Udinese, Standard loost middenvelder YP

03 september 2019

06u47

Bron: Belga 0 Transfer Deadline Day Gisteren sloot onder meer bij ons ook de zomermercato onherroepelijk haar deuren, maar zoals gewoonlijk zijn er nog wel wat transfers die onder de radar zijn gebleven of die voor middernacht niet officieel werden meegedeeld. Hieronder een overzichtje:

Stefano Okaka (ex-Anderlecht) tekent bij Udinese

De 30-jarige Italiaan Stefano Okaka, ex-aanvaller van RSC Anderlecht, heeft maandag een contract voor drie seizoenen getekend bij Udinese. De Serie A-club neemt hem over van het Engelse Watford, dat hem in de tweede helft van vorig seizoen al uitleende aan Udinese.

Okaka verdedigde in de Serie A ook al de kleuren van AS Roma, Parma en Sampdoria, waar Anderlecht hem in in 2015 voor 3 miljoen euro weghaalde. Een jaar later trok hij voor het dubbele van dat bedrag naar Watford.

Nicklas Bendtner ruilt Rosenborg voor Kopenhagen

De Deense international Nicklas Bendtner verlaat het Noorse Rosenborg om in eigen land bij FC Kopenhagen aan de slag te gaan. De 31-jarige spits tekende voor één seizoen.

Bendtner, die in 81 interlands 30 keer scoorde voor Denemarken, verdedigde twee seizoenen lang de kleuren van Rosenborg. Eerder scoorde hij voor Arsenal, Birmingham, Sunderland, Juventus, Wolfsburg en Nottingham Forest.

Uche Agbo verlaat Standard voor Braga

Uche Henry Agbo zet zijn loopbaan voort in Portugal. De Nigeriaanse international wordt door Standard Luik tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Braga, dat ook een aankoopoptie heeft op de 23-jarige middenvelder. Standard nam Agbo in 2017 over van het Spaanse Granada. Bij Braga ziet hij coach Sa Pinto terug. Onder Sa Pinto was Agbo een basisspeler, van Michel Preud’homme kreeg hij nog weinig speelkansen. Vorig seizoen werd hij al aan Rayo Vallecano uitgeleend.

Raphinha ruilt Sporting Lissabon voor Rennes

De Braziliaanse winger Raphinha verlaat Sporting Lissabon voor het Franse Rennes. Dat deelden beide clubs mee. Rennes legt 21 miljoen euro op tafel voor de 22-jarige winger. Vorig jaar haalde Sporting hem voor 6,5 miljoen weg bij Guimaraes.

De vervanger voor Raphinha vond Sporting bij Paris Saint-Germain. Het huurt de Spanjaard Jesé Rodriguez Ruiz, een jeugdproduct van Real Madrid, tot het einde van het seizoen. De voorbije eizoenen leende PSG de 26-jarige Jesé al aan Las Palmas, Stoke City en Betis Sevilla uit.

