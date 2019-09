Ook deze heren versierden nog een transfer: Okaka naar Udinese - Bolasie naar Sporting Lissabon YP

03 september 2019

08u31

Bron: Belga 0 Transfer Deadline Day Gisteren sloot onder meer bij ons ook de zomermercato onherroepelijk haar deuren, maar zoals gewoonlijk zijn er nog wel wat transfers die onder de radar zijn gebleven of die voor middernacht niet officieel werden meegedeeld. Hieronder een overzichtje:

Sporting Lissabon geeft Bolasie (ex-Anderlecht) een kans

Sporting Lissabon heeft net voor het sluiten van de transferperiode nog Yannick Bolasie aangetrokken. De dertigjarige linksbuiten wordt voor een seizoen gehuurd van Premier League-club Everton. In de terugronde van vorig seizoen huurde Anderlecht de Congolees nog.

Het werd een drukke laatste transferdag voor de club uit de hoofdstad van Portugal. De groenhemden trokken naast Bolasie ook nog Jesé (PSG) aan. Abdoulaye Diaby (ex-Club Brugge) verliet de club voor Besiktas. De contracten van Wallyson en Jefferson Nascimento werden dan weer ontbonden. Eerder deze zomer haalde Sporting ook al onder meer Luciano Vietto (Atlético Madrid) en Luis Neto (Zenit) aan boord.

Voor Bolasie komt er een einde aan een chaotische transferperiode. De naam van de Congolees dook op de slotdag onder meer nog op bij Anderlecht. Begin augustus weigerde de flankaanvaller nog een transfer naar het Russische CSKA Moskou uit vrees voor racisme.

“Ik kan niet uitleggen hoe blij ik ben”, liet hij op de clubwebsite optekenen. “Ik had nooit gedacht voor deze geweldige club te spelen. Het is een lange dag geweest en ik ben blij dat de overgang eindelijk rond is. Ik kan niet wachten om op het veld alles te geven en het team te helpen.”

🗣 "Não tenho como explicar. É um sentimento fantástico. Alguns dos melhores jogadores do mundo saíram daqui e é uma honra vestir esta camisola."



👉 https://t.co/6lGLHbiPak#BolasieÉLeão pic.twitter.com/DBPI97GZ6J Sporting Clube de Portugal(@ Sporting_CP) link

Stefano Okaka (ex-Anderlecht) tekent bij Udinese

De 30-jarige Italiaan Stefano Okaka, ex-aanvaller van RSC Anderlecht, heeft maandag een contract voor drie seizoenen getekend bij Udinese. De Serie A-club neemt hem over van het Engelse Watford, dat hem in de tweede helft van vorig seizoen al uitleende aan Udinese.

Okaka verdedigde in de Serie A ook al de kleuren van AS Roma, Parma en Sampdoria, waar Anderlecht hem in in 2015 voor 3 miljoen euro weghaalde. Een jaar later trok hij voor het dubbele van dat bedrag naar Watford.

Torino haalt Belgisch-Kosovaarse doelman Samir Ujkani binnen

Serie A-club Torino kondigde gisteravond laat de komst van doelman Samir Ujkani aan. De 31-jarige Ujkani is de huidige kapitein van de Kosovaarse nationale ploeg, maar leerde voetballen in België.bHij doorliep de jeugdreeksen van Harelbeke en Anderlecht, alvorens in 2007 op negentienjarige leeftijd de oversteek naar Italië te maken. Daar verdedigde hij het doel van achtereenvolgens Palermo, Novara, Chievo Verona, Genoa, Latina, Pisa en Cremonese. Het voorbije seizoen speelde hij in Turkije bij Rizespor.

Ujkani is twintigvoudig Kosovaars international. Voor zijn land toetrad tot de Europese en Wereldvoetbalbond speelde hij ook al twintig interlands voor Albanië.

Roeselare slaat nog toe met zes nieuwkomers, onder wie Rincon (ex-Inter)

KSV Roeselare heeft zijn kern maandagavond in de laatste uren voor de sluiting van de transfermarkt nog uitgebreid met liefst zes nieuwe spelers. De Brazilianen Rincon, een voormalige verdediger van Inter, Rodrigo Fumaça en Rodrigo Bassani tekenden net als Yhoan Andzouana, Gregory Kuisch en Tom Holmes voor één seizoen op Schiervelde.

De 32-jarige Rincon is de grootste naam van het vijftal. De Braziliaan verdedigde tussen 2006 en 2010 de kleuren van Inter, al werd hij regelmatig uitgeleend aan bijvoorbeeld Empoli. Na een jaar voor Chievo gespeeld te hebben, verkaste Rincon in 2011 naar het Franse Troyes om er zes jaar te voetballen. Het voorbije anderhalf jaar was de verdediger actief bij Stade Laval in de derde klasse van Frankrijk.

Bij Roeselare vormt zich stilaan een Braziliaanse enclave, want behalve Rincon tekenden ook Bassani en Fumaça voor een seizoen op Schiervelde. Zij komen voor één seizoen over van Ituano, een club in de vierde klasse in Brazilië. De 21-jarige Bassani, een aanvallende middenvelder, en de 24-jarige Fumaça, een rechtsbuiten, waren al een tijdje op proef en slaagden erin coach Gretarsson te overtuigen. Ze behoren tot het zestal Braziliaanse aanwinsten deze zomer.

De 22-jarige Andzouana is een jeugdproduct van AS Monaco, waarvoor hij in de halve finale van de Coupe de France tegen PSG zijn debuut maakte in april 2017. Met Monaco was hij ook reeds actief in de UEFA Youth League. De vleugelaanvaller speelde de afgelopen twee seizoenen bij CF Peralada en FC Girona in Spanje.

Gregory Kuisch is dan weer een negentienjarige rechtsachter die van Jong PSV wordt gehuurd voor een seizoen. Ook de Nederlander deed al ervaring op in de UEFA Youth League. Kuisch doorliep de volledige jeugdopleiding van PSV. De negentienjarige Holmes ten slotte komt op huurbasis over van Reading, waar hij vorig jaar zijn debuut maakte centraal in de defensie. De verdediger tekende recent nog bij in Reading tot medio 2022, maar doet nu zijn eerste buitenlandse ervaringen op in Roeselare.

De West-Vlamingen laten ook nog weten dat Robbe Bakelandt voor een jaar bij Sint Eloois-Winkel Sport wordt gestald. De achttienjarige middenvelder en jeugdproduct van Roeselare gaat in de eerste amateurklasse op zoek naar speelminuten.

Nicklas Bendtner ruilt Rosenborg voor Kopenhagen

De Deense international Nicklas Bendtner verlaat het Noorse Rosenborg om in eigen land bij FC Kopenhagen aan de slag te gaan. De 31-jarige spits tekende voor één seizoen.

Bendtner, die in 81 interlands 30 keer scoorde voor Denemarken, verdedigde twee seizoenen lang de kleuren van Rosenborg. Eerder scoorde hij voor Arsenal, Birmingham, Sunderland, Juventus, Wolfsburg en Nottingham Forest.

FC Copenhagen have signed Nicklas Bendtner form Norwegian champions Rosenborg BK on a deal until the end of the year #fcklive https://t.co/HN1mGFL0nL F.C. København(@ FCKobenhavn) link

Uche Agbo verlaat Standard voor Braga

Uche Henry Agbo zet zijn loopbaan voort in Portugal. De Nigeriaanse international wordt door Standard Luik tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Braga, dat ook een aankoopoptie heeft op de 23-jarige middenvelder. Standard nam Agbo in 2017 over van het Spaanse Granada. Bij Braga ziet hij coach Sa Pinto terug. Onder Sa Pinto was Agbo een basisspeler, van Michel Preud’homme kreeg hij nog weinig speelkansen. Vorig seizoen werd hij al aan Rayo Vallecano uitgeleend.

O 𝒑𝒖𝒛𝒛𝒍𝒆 🧩 fica agora completo 🔐 Gverreiros, podem dar as boas-vindas ao internacional nigeriano Uche Henry Agbo!#WelcomeAgbo ✍



Sabe mais em 👉https://t.co/uwn803h5ts pic.twitter.com/QsG8E7pILK SC Braga(@ SCBragaOficial) link

Raphinha ruilt Sporting Lissabon voor Rennes

De Braziliaanse winger Raphinha verlaat Sporting Lissabon voor het Franse Rennes. Dat deelden beide clubs mee. Rennes legt 21 miljoen euro op tafel voor de 22-jarige winger. Vorig jaar haalde Sporting hem voor 6,5 miljoen weg bij Guimaraes.

De vervanger voor Raphinha vond Sporting bij Paris Saint-Germain. Het huurt de Spanjaard Jesé Rodriguez Ruiz, een jeugdproduct van Real Madrid, tot het einde van het seizoen. De voorbije eizoenen leende PSG de 26-jarige Jesé al aan Las Palmas, Stoke City en Betis Sevilla uit.

🎥 Vous ne connaissez pas #Raphinha ? 🤔Voici un petit aperçu ! 🇧🇷



Bem-vindo Raphinha ! 😁🤝

---#MercatoSRFC#AllezRennes #ToutDonner 💪🔴⚫ pic.twitter.com/QN1ILFxxs2 Stade Rennais F.C.(@ staderennais) link