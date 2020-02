Ook dag na deadline day nog transfernieuws: Mbenza naar Frankrijk - Beerschot strikt 18-jarige Braziliaan De voetbalredactie

01 februari 2020

10u58 0 Voetbal Ook de dag na transfer deadline day maken enkele clubs nog transfers bekend - vaak net voor middernacht afgerond. Zo wordt Isaac Mbenza voor een half jaar verhuurd aan het Franse Amiens. Beerschot trok dan weer de portefeuille open voor het Braziliaanse talent Felipe Micael (18).

Amiens huurt Isaac Mbenza van Huddersfield

De Engelse tweedeklasser Huddersfield Town leent onze landgenoot Isaac Mbenza tot het einde van het seizoen uit aan de Franse eersteklasser Amiens.

Huddersfield nam onze landgenoot vorige zomer definitief over van Montpellier, nadat hij vorig seizoen al op uitleenbasis in Engeland voetbalde. Dat was toen met Huddersfield nog in de Premier League, maar de degradatie kon niet vermeden worden. De 23-jarige voormalige belofteninternational ondertekende er een contract voor twee seizoenen, maar deelt dit seizoen in de malaise bij de tweedeklasser, die in degradatiegevaar verkeert. Na 29 speeldagen staat het team pas op de op drie na laatste plaats, Mbenza kreeg in slechts zes wedstrijden speelminuten en en valt al sinds oktober naast de selectie.

Voordien was Mbenza sinds januari 2017 aan de slag bij Montpellier. De Zuid-Franse club had hem overgenomen van Standard, waar hij na zes maanden reeds de deuren achter zich dichttrok. Nog eerder kwam hij uit voor de Franse tweedeklasser Valenciennes. Mbenza speelde in juni vorig jaar het EK voor beloften in Italië, maar moest met de jonge Belgen afdruipen na drie nederlagen in de poulefase.

Bienvenue Isaac Mbenza ! 🇧🇪👋



Le jeune attaquant belge de 23 ans rejoint l'Amiens SC pour un prêt de 6 mois en provenance d'Huddersfield. ✔️



Les infos ➡️ https://t.co/DmTIhy577Q pic.twitter.com/yiqjG1ioZ0 Amiens SC(@ AmiensSC) link

Beerschot strikt 18-jarige Braziliaan

Beerschot heeft het Braziliaanse talent Felipe Micael (18) weggehaald bij FC Mirassol. De jonge spits tekende voor 2,5 jaar, met een optie op 2 jaar extra. “Ik ben nog jong, maar ik ben klaar voor deze stap.” Felipe maakte voor de U20 van FC Mirassol 20 goals in 23 wedstrijden en mocht ook al meedoen met de hoofdmacht. Beerschot meldt dat het een aanzienlijk bedrag spendeerde aan de nieuwe aanwinst.

De levende Braziliaanse voetballegende en recordinternational Cafu reageerde al. Cafu komt, net als Felipe, uit de regio Sao Paulo en stuurde een boodschap de wereld in. “‘Felipe heeft laten zien dat hij veel kwaliteiten heeft en een strijder is. Hij heeft getoond waar hij goed in is, en dat is scoren. Ik weet zeker dat hij het zal maken.” Cafu wenst in de videoboodschap Felipe veel succes bij Beerschot.

Vladimir Screciu verhuurd aan Lommel

Vladimir Screciu (20) gaat voor Lommel SK voetballen. Racing Genk verhuurt de Roemeense verdediger tot het einde van het seizoen, en de club uit 1B heeft een optie voor nog een bijkomend seizoen. “KRC Genk nam Screciu in de zomer van 2018 over van Craiova, maar hij werd afgeremd door pech en blessures. Bij Lommel kan hij speelminuten en ervaring opdoen”, klinkt het bij de landskampioen.