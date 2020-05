Ooit stuurde hij Rode Duivels wandelen, nu hangt hem een rechtszaak boven het hoofd na bizar verhaal auto-ongeval CPG/GVN

11 mei 2020

22u53

Bron: L'Équipe 0 Voetbal Destijds geprezen als een talentvolle speler en potentiële Rode Duivel, nu verdient hij de kost in Rusland. De voetbalcarrière van de in België geboren Congolees Giannelli Imbula zag er enkele jaren geleden veelbelovend uit, maar de échte doorbraak is er nooit gekomen. Met een rechtszaak die hem boven het hoofd hangt in verband met het stelen van een auto, gaat het ook naast het veld de foute kant op met de voormalige middenvelder van Olympique Marseille.

In België zelf heeft Giannelli Imbula (27) nooit gespeeld, dat deed ie in Frankrijk bij onder meer de jeugd van PSG. Later brak hij door bij het eerste elftal van Guingamp. Zijn goede spel leverde hem vervolgens een transfer op naar de Franse topclub Olympique Marseille. Na een passage bij FC Porto in Portugal trok hij voor 24 miljoen euro naar Stoke City, tot op heden een transferrecord voor de Zuid-Engelse club.

In 2012 koos hij ervoor om zich te naturaliseren tot Fransman. Tot een selectie bij Les Bleus kwam het niet. Wel trad hij er aan bij de U21 en werd hij een keer opgeroepen voor de nationale ploeg van Congo. In 2014 nam toenmalig bondscoach van de Rode Duivels Marc Wilmots contact op met Imbula, maar die had weinig interesse in een avontuur bij de Belgen. Een jaar later veranderde die mening. Volgens de Franse sportkrant l’Équipe zou vader Imbula in een bericht hebben laten weten dat zijn zoon toch interesse had om deel uit te maken van het nationale elftal, en zich tot Belg zou laten naturaliseren. Die berichtgeving kreeg weinig gehoor.

In clubverband ging het bergafwaarts met Imbula. Bij Stoke City presteerde hij ondermaats, en ook verschillende uitleenbeurten in Frankrijk, Spanje en Italië kenden weinig succes. In onderling overleg met Stoke werd zijn contract ontbonden. Engelse media suggereerden dat Imbula kampte met gedragsproblemen. Sinds februari van dit jaar is hij actief bij de Russische eersteklasser FK Sochi, waar hij door de winterstop en het coronavirus nog geen minuut in actie kwam.

Rechtszaak

Niet alleen op, maar ook naast het veld beleeft Imbula momenteel mindere tijden. De voormalige jeugdspeler van PSG heeft een klacht aan zijn been voor een wel heel merkwaardige zaak met betrekking tot het stelen van een auto.

Voor het volledige verhaal moeten we terug naar juni 2018. Imbula heeft in de buurt van Toulouse een ongeval met zijn Audi RS3 break. Zijn neef die als bestuurder naast hem zit, is ook betrokken bij het accident. De chauffeur van de andere wagen rijdt na het incident weg, en pleegt vluchtmisdrijf. Imbula’s neef stelt voor om de politie erbuiten te houden en een bevriende garagist op te bellen om te horen of hij de auto nog kan herstellen. De vriend in kwestie, Morgan B., komt met een nog ander idee op de proppen. Hij haalt aan om de auto nog meer te beschadigen met een van zijn vrachtwagens. Morgan B. zou de schuld op zich nemen, en via zijn verzekering de kosten dekken. Zonder dat Imbula beseft dat het om verzekeringsfraude gaat, stemt hij in met het voorstel.

Na een paar weken niks gehoord te hebben, begint Imbula zich zorgen te maken. Morgan B. verklaart aan Imbula dat hij door de politie is opgepakt na een klacht van zijn verzekeraar die een oplichter zou zijn. Tegelijkertijd vraagt Morgan B. aan Imbula om het verkoop- en eigendomsbewijs van zijn Audi op te sturen, om de politie te bewijzen dat de middenvelder inderdaad de eigenaar is. Op die manier zou alles opgehelderd worden en goed komen.

In september 2018, na een nieuwe een periode van stilte, traceert Imbula zijn wagen die geparkeerd staat langs een weg in Toulouse. Hij vraagt aan zijn neef - die een reservesleutel heeft - om de wagen te gaan halen. Nadat Morgan B. ontdekt dat de auto weg is, geeft hij de Audi RS3 op als gestolen. Een maand later stuit de politie op de wagen van Imbula tijdens een wegcontrole, waarbij zijn broer achter het stuur zit. De auto wordt vervolgens in beslag genomen.

De zaak is momenteel nog altijd hangende. Morgan B. ontkent in l’Équipe mee geholpen te hebben aan verzekeringsfraude. Hij verklaart dat Imbula had aangeboden om zijn beschadigde wagen over te kopen. “Hij kocht de auto voor 30.000 euro in twee betaalschijven van 15.000 euro. De verkoop- en eigendomspapieren bewijzen dat hij de eigenaar van de Audi is”, klinkt het bij de advocaat van Morgan B. Imbula zelf reageert voorlopig niet op heel het gebeuren. De Audi RS3 staat in de tussentijd op de oprit bij Imbula thuis. Zolang er geen uitspraak wordt gedaan, mag er niet met de auto gereden worden.

