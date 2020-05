Ooit bestempeld als de man die meer talent had dan Cristiano Ronaldo, nu vrij na drugshandel: "Ik had een van de beste spelers ter wereld kunnen zijn” DMM

29 mei 2020

08u54

Bron: Globoesporte/Givemesport 0 Voetbal Het is nog even geduld uitoefenen tot Koning Voetbal weer helemaal terug is op de Europese velden. In afwachting daarvan duikt in deze coronatijden het ene randverhaal na het andere op. Een daarvan willen we u zeker niet onthouden: het lot van Fabio Paim, de man die meer talent had dan Cristiano Ronaldo.

12 augustus 2003. Manchester United steekt Arsenal de loef af in de strijd om een Portugees toptalent. Het transferbedrag van 19 miljoen euro dat op de rekening van Sporting Lissabon wordt gestort, maakt de jonge winger de duurste tiener ooit op een voetbalveld. De 18-jarige jongeman had enkele weken voordien nog verdediger John O’Shea tuureluurs gedraaid in een oefenpot. Zijn naam? Cristiano Ronaldo.

Maar had de Portugees in zijn eerste maanden bij United niet gezegd: “Jullie vinden mij goed? Wacht maar tot jullie Fabio Paim aan het werk zien.” In navolging van Ronaldo zat er in de jeugdacademie bij Sporting blijkbaar nog een immens talent aan te komen. Hij heette zelfs nog beter te zijn. Paim, drie jaar jonger dan Ronaldo, zou in 2007 zijn eerste stapjes in het profvoetbal zetten. Een succes werd het nooit voor de vleugelaanvaller.

De Portugees werd in drie jaar Sporting maar liefst zes keer uitgeleend. Ondanks het huurlingenbestaan zouden ze hem in Engeland wel aan het werk zien. Paim kreeg in het najaar van 2008 zowaar zijn kans bij Chelsea. Luiz Felipe Scolari bood de vleugelaanvaller de kans om van de Premier League te proeven, verder dan enkele wedstrijden voor de beloftenploeg kwam hij niet. Het door Ronaldo aangeprezen talent kwam er niet uit.

In mijn periode bij Chelsea had ik te veel vrije tijd. Hoe meer ik er had, hoe meer stomme dingen ik deed” Fabio Paim

Slechtvalk

Nochtans stond Paim op zijn 14de op de scoutingslijstjes van Barcelona, Manchester United en Real Madrid. Eens de 20 voorbij ging het helemaal bergaf. In acht jaar tijd speelde Paim in zeven verschillende landen met onder meer passages in China, Angola, Malta, Litouwen en Qatar. Enkel een slechtvalk vliegt steiler naar beneden. Paims laatste momenten als voetballer kwamen in 2017 bij de B-ploeg van Leixoes, Portugese tweedeklasser.

In die periode gaf Paim een interview over zijn teloorgegane carrière als voetballer en over zijn periode bij Chelsea. “Ik trainde vaak mee met de eerste ploeg, maar ik mocht niet spelen. Ik wou dat heel graag, maar ik was snel content. Het was makelaar Jorge Mendes die me naar London bracht. Hij had zo een nieuwe speler bij de club en ik verdiende goed geld. Iedereen was tevreden.”

Het bleek uiteindelijk de stap té snel, té ver en té hoog voor Paim. “Ik had meer geduld moeten hebben", weet hij in het bewuste interview. “In die periode had ik te veel vrije tijd. Hoe meer ik er had, hoe meer stomme dingen ik deed", aldus Paim. Wat die dingen inhielden werd nooit gezegd, al gaf een aanvaring met de Portugese politie vorige zomer wel een flinke indicatie.

Hartproblemen en cocaïne

Zo werd Paim begin augustus vorig jaar opgepakt en in verdenking gesteld van drugshandel. Volgens de toenmalige berichten in de Portugese media werd Paim - intussen 32 - aangehouden met een 43-jarige vrouw. En dat naar aanleiding van een onderzoek dat al verschillende maanden aan de gang was. In zijn wagen werd 12 gram cocaïne, 900 euro cash en verschillende weegschaaltjes gevonden.

Paim verklaarde voor de rechter dat hij in 2018 verplicht met voetbalpensioen ging, nadat er hartproblemen werden vastgesteld. “Ik begon een leven zonder routine. Ik gaf de voorkeur aan avondjes uit en werd toen benaderd door vrienden om drugs te kopen”, klonk de bekentenis. Het gerecht had weinig medelijden: Paim werd schuldig bevonden voor het dealen van cocaïne, de man was bij wijze van spreken op heterdaad betrapt.

Er was een bepaald moment dat ik zelfs iets méér kon dan Cristiano op een voetbalveld. Maar ik had niet de kracht en het verlangen om het te maken zoals hij dat wél had. Fabio Paim

Pablo Paim pic.twitter.com/1u1X1GvDsX Alexandre(@ alexpeeres10) link

“Cristiano was een werker, ik niet”

Met 4 jaar en 6 maanden cel was Paims straf niet min, maar sinds kort is de Portugees weer op vrije voeten. Deze week raakte bekend dat de rechtbank van Cascais zijn straf heeft opgeschort, oordelend dat Paim zijn leven een nieuwe wending moet zien te geven. Het valt af te wachten of hij de kans met beide handen zal grijpen. De kansen die hem ooit in het voetbal werden aangeboden, liet hij in het verleden stuk voor stuk schieten.

“Er was een bepaald moment dat ik zelfs iets méér kon dan Cristiano op een voetbalveld. Maar ik had niet de kracht en het verlangen om het te maken zoals hij dat wél had. Hij was een werker en ik was dat niet. Ik had graag wat minder talent gehad en meer werkethiek. Ik had één van de beste spelers in de wereld kunnen zijn, maar niemand is perfect. Ik dacht dat talent hebben genoeg was, maar dat is niet zo.”

VIDEO: Fabio Paim in een wedstrijd voor de jeugdselectie van Portugal

11 de jogadores que jogaram na liga portuguesa e passaram ao lado de uma grande carreira:

Extremo Direito: Fabio Paim

Cristiano Ronaldo disse, um dia, “se acham que sou bom, esperem até ver Fábio Paim”.

Foi mal aconselhado e perdeu-se pic.twitter.com/Iz9QTaEPFe Joni 🇸🇻🇵🇹(@ joaquimsilvajs) link

