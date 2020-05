Onze Premier League-specialist over overname Lommel door groep rond Man City: “Ze willen er hun jong talent stallen” Redactie

07 mei 2020

Lommel SK wordt overgenomen door City Football Group (CFG), de multinational achter Manchester City. Onze Premier League-watcher Kristof Terreur gaf in een gesprek met VTM Nieuws-sportanker Maarten Breckx meer duiding. “De finale onderhandelingen zijn bezig. Dat Lommel hun licentie haalde, was het breekpunt. Anders had de CFG zich teruggetrokken”, aldus Terreur. “Nu wordt het voor hen interessant. De club speelt in 1B en kan mogelijk zelfs in eerste klasse spelen. Waarom Lommel? Ze zochten een Europese club waar ze hun jonge talenten, die niet uit de EU komen, kunnen stallen. In Engeland geraken ze met die werkvergunning moeilijk binnen. En Lommel kost niet veel geld. 2-3 miljoen euro is voor hen ‘peanuts’. Zakgeld.” Bekijk hierboven het volledige gesprek.

