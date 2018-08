Onze man verwelkomt Witsel bij Dortmund: "Heel blij dat het rond is" Mathieu Goedefroy

06 augustus 2018

13u50

Axel Witsel is gelukkig. Vanmiddag landde de Rode Duivel in Zurich, waar hij na een wekenlange transfersoap zijn nieuwe werkgever Borussia Dortmund mag gaan vervoegen. Bij zijn aankomst wisselde de middenvelder - die overkomt van het Chinese Tianjin Quanjian - enkele woorden met onze videoman. "Ik wil nu even genieten van dit moment", zei hij onder meer.