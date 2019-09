Exclusief voor abonnees Onze man in Manchester over hommage voor Kompany: “Soms schieten superlatieven tekort” Pieter-Jan Calcoen in Manchester

12 september 2019

07u00 0 Vincent Kompany Soms schieten zelfs superlatieven tekort. De hommage die Manchester City Vincent Kompany (33) gaf, was imposant. Een sfeerverslag.

Voor een paar minuutjes wist hij toch de aandacht te kapen, toen hij de spelerstunnel uitkwam met een zwarte hoodie, een pet met gouden pinnetjes en een guitige blik. Classic Mario Balotelli.

Maar natuurlijk ging het allemaal om Vincent Kompany, ook al kon die niet spelen. "Ironisch, hé", zag hij er de humor van in. "Zo kennen de mensen me hier. (grijnst) Geblesseerd." Dus ook gisteren: door een scheurtje in de hamstrings moet Kompany in principe ook Antwerp missen.

Het moet gezegd: de setting was indrukwekkend. Het stadion was bijna volgelopen (meer dan 50.000 fans), het liedje 'Here's to you Vincent Kompany, City loves you more than you will know' klonk unisono. Kompany straalde, kinderen Sienna, Kai en Caleb stalen dansend de show. Mevrouw Carla Kompany keek vanop een afstand toe. "Ze is te bescheiden om hier in de middencirkel te komen staan", lachte Kompany. Tijdens de rust verscheen ze toch eens kort langs de zijlijn.

