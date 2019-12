Onze Flames-commentator op bezoek bij Tessa Wullaert: “Als we hadden gewonnen, mocht ik mee naar België”

Dirk Deferme

08 december 2019

18u35 0 Voetbal Voor de tweede keer dit seizoen verliest Manchester City een topper in Londen. Eerder 1-0 bij Arsenal, vandaag 2-1 bij Chelsea. De titel in de Women’s Super League is hét hoofddoel van City. Tessa Wullaert is daar veel meer dan een meeloper. Ze is belangrijk, verantwoordelijk en dus kwaad na die nederlaag.

Ze vloekt net niet. En ze heeft het koud. “Ik had het gevoel dat zij overal waren. En de coach maar roepen en tieren. Tweede bal! We konden niet overal zijn, hé. Onze verdediging kon daar niet tegenop. Het zag er nochtans goed uit. En we zouden twee dagen vrij krijgen als we wonnen. Dan kon ik mee naar België.”

City is een ploeg die voortdurend zoekt naar comfort aan de bal, geduldig, desnoods minutenlang op de eigen helft. Chelsea zweert bij wat meer avontuur. Soms krampachtig met geheel onverwacht een bal op doel. Niet omdat het iets kan opleveren maar omdat de speelsters hun geduld verliezen. City heeft één tegendoelpunt in 8 wedstrijden: dat is echte organisatie. Chelsea heeft er ook maar 3 tegen, niet verloren en één keer gelijk gespeeld. De Blues ploegen en zwoegen, ze zweren bij chaos, dat is hun stijl.

Wullaert heeft meer stijl dan de meeste anderen. De beste voeten op het veld zijn haar rechter én haar linker en ze ziet het veel sneller. Zij heeft meestal maar een fijne baltoets nodig om iets op te zetten. De uitstekende City-doelvrouw Roebuck slaat twee keer een bal uit de hoek. Mjelde schiet tegen de lat. City is blij met 0-0 bij de pauze. Kort erna schiet Ji tegen de paal.

“Ik vond ze beter, ja. Maar wij spelen altijd ons voetbal. Dat is onze sterkte en ons zwakke punt. Nooit een lange bal. Maar wel jagen en snel weer die bal te pakken krijgen. Het stoort me, zelfs op training, dat het dan vertraagt en dat de juiste bal, de versnelling, er dan niet komt.”

Kort voor het uur legt Caroline Weir de bal in de verste hoek. City komt op 0-1. Met een flink pak geluk in een mix van balbezit en de lepere tactiek kan je de voorsprong uitleggen. Er zit meer voetbal in City en meer dynamiet in Chelsea.In minuut 70 wordt Red Flame Wullaert gewisseld. In haar plaats komt Engels international Stanway.

Wullaert is één van de drie buitenlanders in het startelftal van City. De club kiest bewust voor Engels. Bij Chelsea zit dat helemaal anders. Zoals in de beste Abramovitsj-tijd zweren ze in West-Londen bij kwaliteit van over de grens. Ijsland, Zwitserland, Duitsland, Zuid-Korea, Noorwegen, Finland, Zweden, Wales en Schotland zijn vertegenwoordigt.

Chelsea, City en Arsenal spelen om alle prijzen in Engeland, dat is al een paar jaar zo. Een topper in de Engelse Super League haalt veel meer media van stal dan een wedstrijd in 1B bij ons. Wat wij de grote middelen noemen: veel personeel, steady- & drone-camera’s. Kranten, nationale radio en TV: iedereen is er bij. Bij de reporters: alle bekende vrouwengezichten van BT, Sky en BBC. En bijna 3.500 fans in het sympathieke Kingsmeadow-stadion.

Tien minuten voor tijd pakt Roebuck nog een onmogelijke bal maar ze moet hem loslaten. Bethany England maakt gelijk. Kort daarna krijgt ze met die ene vuist een hoge bal niet weg. Mjelde maakt 2-1.“Nog één match en dan ben ik vrij tot 1 januari. Een dikke week. Veel te weinig eigenlijk. Ik snak naar thuis. Ik had zo graag gewonnen. Zeker ook voor de extra vrije dagen.”

En na nieuwjaar komt ze haar derde Gouden Schoen halen in België? “We zien wel. Ik ben blij dat ik een vrije dag heb gekregen. Die krijgen we echt te weinig. Alhoewel, Wolfsburg was nog erger. Toen moest ik eerst trainen, dan met de auto naar de televisiestudio en de volgende ochtend weer naar Duitsland. Toen ben ik ziek geworden.”

Tessa Wullaert is geen trien die zeurt en zannikt. Het profvoetbal vraagt gewoon meer van vrouwen dan van mannen. Na de match poseren de vrouwen in de regen en handtekenen ze tientallen foto’s. Daarna moeten ze nog uren in de bus naar Manchester. Geen lijnbus, geen logo’s, geen luxe.